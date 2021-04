Pauly: Superliga? UEFA myslí sankce smrtelně vážně. Už na toto EURO

Dvanáctka klubů vyhlásila Superligu. Kdy se o tom dozvěděla UEFA? S předstihem?

„Ne, nevěděla to. Až když Superliga vydala prohlášení. Agnelliho, prezidenta Juventusu, tu považují za totálního zrádce. Rezignoval na svou pozici ve výkonném výboru UEFA a čtyři dny se neukázal. Celou dobu tvrdil, že bojuje za to, aby Superliga nebyla, a přitom ji kul. Ukázalo se, že všechny podělal.“

Jak to poznamenalo sjezd?

„Zásadně. Rezonovalo to bezpochyby nejvíc. Čeferinův projev byl jeden z nejsilnějších, které jsem kdy ve fotbale vůbec slyšel.“

Myslí UEFA vážně své hrozby? Tedy vyloučení klubů z národních soutěží i EURO?

„Smrtelně vážně. Pro ni to je jediný možný přístup.“

Týká se to už tohoto EURO?

„Určitě.“

A dohrávky probíhající Ligy mistrů, kde jsou tři ze čtyř semifinalistů zakladateli Superligy?

„To nevím. A možná to neví ani sama UEFA. Ale platí, že se bude snažit kluby zasáhnout nejsilněji, jak může.“

Má na to UEFA právo, vyloučit hráče třeba z EURO? Co můžou třeba Francie, Pogba a Griezmann za to, že Manchester United a Barcelona se připojily k Superlize?

„Nemůžou, ale UEFA může, co chce. Je to její soutěž.“

Ustojí to Superliga?

„Těžko říct. Ale vypadají dost přesvědčeně a peníze jsou mocná čarodějka.“

Co to udělá ekonomicky s Ligou mistrů, pokud zůstane bez elitní dvanáctky?

„Těžko říct teď. Budou lítat stovky milionů. A UEFA je může žalovat.“

Za co?

„Za nedodržení podmínek klubů vůči UEFA. Zavázali se, že budou participovat na Lize mistrů. Nyní oznamují, že ne, tím deklasují celý produkt.“

Dá se tedy čekat právní válka?

„Dá.“

Co Superliga znamená pro české kluby?

„Upřímná odpověď je, že zatím nikdo neví.“