9 hvězd, co může být zadarmo: Ramos, Agüero i Messi. Kdo o ně má zájem?

Kterým hráčům po sezoně končí smlouva? • FOTO: koláž iSport.cz Letní přestupové období už se blíží! Vzhledem k pandemii, která v uplynulém roce ochromila klubové příjmy, ale nelze očekávat žádné velké rozhazování. Jasně, spousta zájemců se hlásí o Kyliana Mbappého či Erlinga Haalanda, to jsou však výjimky, rodící se superstar. Jinak se i ty nejlepší týmy světa budou snažit šetřit. Řešení? Zaměřit se na hráče, kterým po sezoně končí smlouva, a budou k dispozici zadarmo. Projděte si seznam devíti zajímavých fotbalistů, o něž rozhodně bude na trhu zájem!

Jerome Boateng 32 let

obránce

současný klub: Bayern Mnichov Zkušený stoper kroutí v barvách německého giganta desátou sezonu. A v sobotu oslavil devátý bundesligový titul. Slušné, že? Stávající kontrakt ale 30. června skončí a Bayern zatím nevysílá signály, že by chtěl s Boatengem podepsat nový. Ačkoliv německý obránce by na nabídku pravděpodobně kývl. Zájem o něj už nepřímo projevily kluby z Anglie – Tottenham, Arsenal či Chelsea. Že by i ve dvaatřiceti letech ještě mohl pomoct, dokládá příběh Thiaga Silvy, který zamířil na Stamford Bridge před tímto ročníkem. Smlouva Jeromeho Boatenga v Bayernu končí • Foto Reuters

Hakan Calhanoglu 27 let

záložník

současný klub: AC Milán Turecký záložník hraje na San Siru aktuálně čtvrtým rokem a dostává se do věku, kdy by měl být na vrcholu sil i schopností. Proto si při vyjednávání o nové smlouvě logicky řekl o víc peněz, než bral doteď. Jenže údajný požadavek ve výši 4,2 milionů liber ročně (zhruba 125 milionů korun) se šéfům AC Milán zatím příliš nezdá. Pokud k dohodě nedojde, nabídku je prý připravena podat konkurenční Neapol. A vše sleduje také Manchester United. Záložník AC Milán Hakan Calhanoglu • Foto Reuters

Lucas Vazquez 29 let

záložník

současný klub: Real Madrid Španělský krajní hráč nepatří mezi ty úplně nejvýraznější tváře „bílého baletu“, v klubu ale pravidelně hraje už od sezony 2015/16. I proto by si přál lehce výhodnější kontrakt, který by lépe odrážel jeho postavení v kabině. Kdyby nová dohoda neklapla, zájemců by Vazquez měl dost. Britský server Daily Mail píše o AC Milán, Bayernu Mnichov, Evertonu, Tottenhamu či Leedsu. To je celkem solidní výběr, ne? Opustí Lucas Vazquez Real Madrid? • Foto Reuters

Gianluigi Donnarumma 22 let

brankář

současný klub: AC Milán Tenhle italský zázrak je jedničkou „Rossoneri“ už ŠEST let. Přesto mu v únoru bylo teprve dvaadvacet. Donnarumma má celou kariéru před sebou, zároveň ale už získal spoustu cenných zkušeností. Jeho vztah s AC prošel turbulentním vývojem, když se jednalo o smlouvě naposledy, upadl i v nemilost fanoušků. Teď už dvě nabídky zase odmítl a zdá se, že v létě zamíří jinam. Kam? Zájem hlásí Juventus, Manchester United i Real, největším favoritem je však Chelsea, které se dlouhodobě líbí. Kapitán AC Milán Gianluigi Donnarumma • Foto Reuters

Georginio Wijnaldum 30 let

záložník

současný klub: Liverpool Nizozemský záložník se za pět let v Liverpoolu vypracoval v naprosto klíčového hráče středu pole, Jürgen Klopp na něj hodně sází. Za celou dobu v klubu chyběl jenom v jedenácti utkáních Premier League. Čas teď ale běží a nová smlouva stále nikde, jednání zatím úspěch nepřinesla. Proto je Wijnaldum stále častěji spojovaný s Barcelonou. Důvod? Nadstandardní vztah s trenérem Ronaldem Koemanem. Když se fotbalista opravdu nedohodne s Liverpoolem, na Camp Nou okamžitě zbystří. Georginio Wijnaldum v souboji s Lukou Modričem • Foto Reuters

Memphis Depay 27 let

útočník

současný klub: Lyon Další zajímavé nizozemské jméno. Depay se po nepovedeném angažmá v Manchesteru United uklidil trochu stranou zájmu do Lyonu, kde zase začal dávat spoustu gólů. V téhle sezoně francouzské ligy už jich stihl devatenáct. A i o něj má velký zájem Barcelona v čele s koučem Koemanem. O zájmu z Katalánska se v souvislosti s Depayem psalo už několikrát v minulosti, teď by po konci hráčovy smlouvy měla být ideální příležitost. Ovšem situaci už prý oťukával také Liverpool. Memphis Depay v dresu nizozemské reprezentace • Foto Reuters

Sergio Ramos 35 let

obránce

současný klub: Real Madrid Umíte si představit Sergia Ramose v jiném dresu? Za Real hraje od roku 2005, stal se kapitánem, klubovou legendou. A sbírku trofejí snad ani není třeba vyjmenovávat, to bychom tu byli dlouho. Teď ale pravděpodobně přijde rozchod. Zkušený stoper by totiž chtěl novou smlouvu na dva roky, „bílý balet“ ale nabízí jen kontrakt na sezonu. Zájem o španělského reprezentanta má PSG, situaci pečlivě monitorují taky giganti z Premier League v čele s Manchesterem United. Ikona Realu Madrid Sergio Ramos • Foto Reuters

Sergio Agüero 32 let

útočník

současný klub: Manchester City Tahle kapitola se stoprocentně uzavře. Klub před pár týdny oficiálně potvrdil, že s Agüerem už smlouvu neprodlouží. Argentinec se během uplynulých deseti let stal nejlepším střelcem historie City a teď zvažuje, kam povedou jeho další kroky. V létě mu bude třiatřicet, na špičkové úrovni nějakou dobu ještě určitě hrát může. Sám podle Daily Mailu preferuje setrvání v Anglii, pak by se mohl dohodnout s Chelsea. Zájem však mají taky Real, Barcelona či PSG. Sergio Agüero s trofejí pro vítěze Premier League • Foto Profimedia.cz