Volby FAČR: Tvrdík jde do boje. Malík taky! Šmicer bez Slavie

Vše o nadcházejících fotbalových volbách • FOTO: koláž iSport.cz Už se ví, kdo chce vládnout českému fotbalu příští čtyři roky. Jména tří uchazečů o místo předsedy jsou na světě delší čas, přesto včerejší zveřejnění úplných kandidátek nenudilo. Proč? Do výkonného výboru se poprvé hlásí slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Nadobro ustoupit nechce současný předseda Martin Malík. A Slavia podpořila Petra Fouska – nikoli Vladimíra Šmicera, který to tvrdil. Kompletní seznam kandidátů najdete ZDE>>> Fotbalové volby sledujeme ONLINE ZDE>>>

Šmicer (ne)ztratil Slavii V nedávném rozhovoru pro deník Sport Vladimír Šmicer oznámil, že má podporu od „své“ Slavie. Samotný klub to posléze částečně dementoval s tím, že podpoří proreformního kandidáta, což v překladu znamenalo, že zvažoval též podepřít snahy Petra Fouska. Nakonec se sešívaný gigant oficiálně rozhodl pro druhou variantu. Šmicera napřímo podpořily tři kraje, sedmnáct okresů, divizní Nymburk a jediný profesionální oddíl Viktoria Žižkov. „Jsem rád za podporu změn v českém fotbale a děkuju za ni společně s celým týmem. Je poměrně výrazná i přes to, že jsme se museli více než pouhému sbírání nominací věnovat především pomoci klubům, okresům a krajům,“ prohlásil kandidát Fevoluce. Jak Šmicer v minulosti předeslal, další dvě nominace podal do výkonného výboru FAČR: na českého místopředsedu a člena za Čechy.

Tvrdík se poprvé hlásí Není velkým překvapením, že šéf Slavie kandiduje do výkonného výboru za profesionální kluby. Svoje angažmá na Strahově zvažuje už drahnou chvíli. Mimochodem, dle Tvrdíkových slov byl k tomuto kroku vyzván řadou oddílů, konkrétně i jabloneckým bossem Miroslavem Peltou. O svém záměru měl minulý rok v létě mluvit i s majitelem Sparty Danielem Křetínským. „Mezi Spartou a Slavií existuje fotbalová rivalita, současná zdravotní a ekonomická krize nás však staví před výzvy, kterým jinak než společnou komunikací na nejvyšší úrovni nelze čelit,“ uvedl. V současném výkonném výboru FAČR jsou za Ligovou fotbalovou asociaci (LFA) její předseda Dušan Svoboda a prezident Plzně Tomáš Paclík. Kromě Tvrdíka nasadila Slavia do volebního boje i Tomáše Bůzka, člena představenstva. Blízký Tvrdíkův spolupracovník též kandiduje na člena za kluby.

Malík se nevzdává Martin Malík v březnu odpískal obhajobu, i když si na ni myslel. A to navzdory tomu, že právě on nesl nejtěžší břímě vyplývající ze spojení s Romanem Berbrem. Jenže po vyhlášení kandidatury Karla Poborského zjistil, že přišel o voliče. Zdálo se, že s valnou hromadou za sebou zavře fotbalové dveře. Ale ne, nemá to v plánu. Uchází se o pozici místopředsedy za Čechy, případně o člena za kluby. „Jsem zklamaný paušalizujícím přístupem některých kandidátů, kteří neřeší faktický problém, ale všechny a všechno hází do jednoho pytle,“ vysvětluje, proč chce do výkonného výboru. „Některými kandidáty“ nepochybně myslí Fouska a Šmicera. Pokud bude výkonný výbor „jejich“, Malík v něm nebude. Na druhou stranu, Čechy podle odhadů patří spíš Poborskému – pak je otázka, zda ho k sobě současný podřízený bude na jedno ze dvou místopředsednických míst chtít. Nebude to spíš Jan Richter, případně vlivný Adolf Šádek? Malík říká, že cítí podporu zejména profesionálních klubů. Podle informací Sportu mu nominaci dal Jablonec. Bude ona podpora stačit? Těžko říct, protože konkurence je silná: Jaroslav Tvrdík, Dušan Svoboda, Adolf Šádek (pokud se nestane místopředsedou). Jedno je jisté: Kdyby se volilo všelidově, Berbrův cejch by udělal z Malíka outsidera. Takhle jistou šanci díky politickým dohodám má.

Kdo stojí za Poborským? Petr Fousek i Vladimír Šmicer odkryli, kdo jim dal nominaci na pozici předsedy. Karel Poborský, třetí z kandidátů, to neudělal. Ani udělat nehodlá. „Já si to nechám pro sebe. To je věc voleb,“ řekl pro Sport. „Ale kdybych se necítil, tak bych do toho nešel. Podporovatelů mám hodně,“ tvrdí. Ví se, že Petru Fouskovi dala svou podporu Slavia, Vladimíru Šmicerovi žádný prvoligový klub. Nabízí se tedy spekulace, že za Poborským stojí Sparta a Plzeň, další dva silní hráči. Podle informací Sportu se však Sparta oficiálně nepostavila za žádného kandidáta, byť se zdá pravděpodobné, že její delegát na valné hromadě podpoří právě Poborského. Bývalý reprezentant, jehož podporuje mimo jiné Jan Richter, čerstvě kandidát na místopředsedu za Čechy a v neposlední řadě poslanec za ANO, sází především na podporu v Čechách. Podle zákulisních informací věří, že ta by mu měla v součtu s menším dílkem z Moravy přinést 120 hlasů. Ty by mu ve druhém kole stačily ke zvolení.

Fousek získal osmatřicet nominací Zkušený funkcionář Petr Fousek si zajistil výraznou podporu. Určitě větší než Fevoluce. V zádech má pět krajů, čtrnáct okresních fotbalových svazů, osm profesionálních klubů a dalších jedenáct na úrovni ČFL, MSFL a divizí. S přehledem překročil požadovaný limit uvedený ve stanovách asociace ve všech třech oblastech, přičemž k podání kandidatury by stačilo dosáhnout na kvótu i v jediné z nich. „Nesmírně si vážím vyslovené podpory a děkuji za ni všem svým nominovatelům. Jenom se potvrdilo, co jsem avizoval již dříve – že mě podporují jak profesionální, tak amatérské kluby, ale i kraje a okresy, a to jak z Čech, tak z Moravy. Moje skutečná podpora bude ale nepoměrně větší,“ věří si muž, jenž neuspěl ve volbách v roce 2017. Proreformní Fousek vyslovil podporu Jiřímu Šidliákovi, který se uchází o pozici místopředsedy za Moravu. Podle všeho to vypadá, že nestojí za žádným kandidátem na místopředsedu za Čechy. Je ale možné, že pokud to vývoj voleb dovolí, podpoří jeho on i jeho přívrženci Vladimíra Šmicera.

Lídři Fevoluce změnili názor Vyjma Vladimíra Šmicera nebylo původním záměrem Fevoluce, že by na kandidátky do výkonného výboru dosadila svoje klíčové postavy. Třeba Rudolf Řepka, bývalý generální sekretář FAČR, proklamoval, že jeho pozice je na úrovni okresu (stal se předsedou OFS Teplice). Nakonec své rozhodnutí revidoval a podal rovnou dvě nominace na pozice ve fotbalové vládě – na místopředsedu za Čechy a člena výkonného výboru za Čechy. Stejně se zachoval také Ondřej Lípa, někdejší svazový ředitel komunikace. Proreformní iniciativa vyslala do volebního boje celkem jedenáct svých zástupců. Kromě výše zmíněných také Tomáše Neumanna, René Živného, Romana Žďárského, Tomáše Nováka, Jana Ďoubala, Liběnu Šrámkovou, Tomáše Koníčka a Jana Eisenreicha. Podporu Fevoluce má také Jan Staněk.