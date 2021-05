Křetínský jako svědek u soudu: Pelta je přítel. Vysvětloval jednání

Případná výstavba národního stadionu na Strahově a mediální pokrývání sportovní oblasti. O těchto tématech mluvil Daniel Křetínský na schůzkách z přelomu let 2016 a 2107 s bývalou náměstkyní resortního ministerstva Kratochvílovou, předsedou ČUS Miroslavem Janstou a tehdejším šéfem fotbalu Miroslavem Peltou. A na tato setkání se ho také ptali soudkyně a státní zástupce.

První schůzka se podle Křetínského odehrála přímo na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a účastnili se jí všichni tři obžalovaní. „Jejím předmětem byl volný dotaz, zda bychom jako Sparta byli ochotni participovat na projektu výstavby národního stadionu. Bylo to ve velmi obecné rovině – zda to vůbec dává smysl. Je to významný projekt, k němuž je zapotřebí dohoda s některým z významných klubů, a já jsem takových diskusí absolvoval třeba padesát,“ vysvětlil šéf Sparty předsedkyni soudu Lence Cihlářové.

Větší zájem poutala druhá schůzka. Ta proběhla na stadionu Sparty za účasti Kratochvílové a Jansty, tedy bez Pelty. „Podle mě jsme mluvili o mediálním pokrytí sportovní oblasti,“ vzpomínal Křetínský.

To zaujalo předsedkyni i státního zástupce Ondřeje Trčku. Zajímalo je, proč šla řeč právě o tomto a proč právě s ním. „Obraceli se na mě jako na akcionáře ligového klubu a zároveň akcionáře CNC, který vydává deník Sport. Měli zájem na tom, aby jejich pozitivní snaha při financování sportu neměla negativní vyznění. Média obecně někdy dělají to, že z celkově pozitivní věci vytrhnou negativní detail,“ vysvětlil Křetínský.

Na další dotaz ovšem dodal, že ve věci nijak nekonal. „Patrně jsem doporučil kontakt se šéfredaktorem Sportu Lukášem Tomkem. Což je správný krok a učinil bych ho i dnes,“ řekl šéf CNC a popsal, jak ovlivňuje obsah ve svých mediálních titulech. „Obsah ovlivňovat nemohu. Co samozřejmě mohu, v rámci jednání představenstva, dotázat se, zda něco není téma, které by nás mělo zajímat. Děje se to zřídkakdy, ale pokud bych měl pocit, že Sport nějaké téma nepokrývá, ale podle mého by měl, vzhledem k významu toho tématu bych na to upozornil,“ řekl.

Soudkyně Cihlářová se Křetínského rovněž ptala, jaký je jeho vztah s obžalovaným Peltou. „Známe se velmi dlouho. V roce 2004, když jsem se stal majitelem Sparty, byl jejím sportovním ředitelem. Trávili jsme spolu hodně času, prožívali jsme společně fotbalová utkání, což nás sblížilo, jelikož ve fotbale jsou emoce i případné frustrace velké. Pan Pelta je velmi aktivní a charismatická osobnost, máme spolu přátelský vztah. I když si vykáme,“ popsal.

A v jakési hlušší chvíli sám od sebe prohlásil. „Sport závisí na přidělování dotací. Náplní předsedy fotbalu je usilovat o naplnění dotací do fotbalu a jakýkoli další předseda by takovou věc měl dělat. Kdyby ne, bylo by to selhání toho člověka.“

Tato slova se dají chápat jako podpora směrem k Peltovi, jenž je mimo jiné viněn z toho, že chtěl pomoci fotbalové asociaci na úkor jiných sportů.

Na závěr se soudkyně – a soudní síň se zleva doprava rozesmála – Daniela Křetínského zeptala, zda požaduje náhradu za ušlý výdělek a svědečné. Nepožadoval.

Obžaloba ve zkratce

Všichni obvinění jsou obžalovaní z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Miroslav Pelta navíc čelí obvinění z podplácení někdejší náměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové, ta pak z přijetí úplatku.

Obžalovaní

Fyzické osoby

Miroslav Pelta

tehdejší šéf FAČR a místopředseda ČUS a ČOV

Miloslav Jansta

předseda ČUS

Simona Kratochvílová

tehdejší náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy odpovědná za dotace

Jan Boháč

generální sekretář ČUS

Zdeněk Bříza

tehdejší ředitel ministerského odboru sportu

Právnické osoby

Fotbalová asociace České republiky (FAČR)

Česká unie sportu (ČUS)