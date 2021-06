Gól a chycená penalta. Koller zazářil před kamerami doma ve Smetanově Lhotě

Nasoukal se do dresu milovaného týmu, zavázal si obří kopačky – a byl k nezastavení. Jako v dobách svojí největší slávy. Historicky nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller po osmi měsících hrál za svoji Smetanovu Lhotu, proti Sepekovu (6:3) se blýskl gólem a chycenou penaltou. I tohle uvidíte ve filmu Jan Koller – Příběh obyčejného kluka, který by měl mít premiéru v únoru 2022.

Amatérský fotbal se po dlouhých restrikcích znovu nadechuje – a s ním i Smetanova Lhota se svým nejznámějším hráčem Janem Kollerem. Jeden z nejslavnějších českých útočníků se o víkendu vrátil na hřiště ve velkém stylu: v přáteláku proti Sepekovu v prvním poločase pomohl gólem k obratu a ve druhém už coby brankář lapil penaltu.

Koller si užil děkovačku po přátelském zápase

„Bylo na nás vidět, že jsme dlouho nehráli, už ve třetí minutě jsme ztráceli dva góly,“ líčí Koller. „Ale pomalu jsme se do toho dostali a ještě v první půli zápas otočili.“

Nejlepší střelec reprezentace dával na 3:2, mazaně prostřelil gólmana. Už dopředu byl domluvený, že na druhý poločas půjde do branky. Byl unavený z turnaje v malé kopané, kde hrál den předtím.

Režisér Petr Větrovský, jenž o Kollerovi točí „filmodokument“, měl se svým štábem štěstí. Opakoval se nevšední scénář z listopadu 2002, kdy Koller coby nouzový gólman Dortmundu chytil penaltu ve šlágru na Bayernu a renomovaný magazín Kicker nečekaného hrdinu zařadil do sestavy kola. Poprvé a naposledy jako brankáře.

Penaltě čelil i proti Sepekovu – a znovu úspěšně. „Chytil jsem to, ale při dnešních pravidlech se penalta asi měla opakovat,“ přiznává Koller. „Udělal jsem pohyb dopředu a do strany. Vystihl jsem směr střely a měl to snazší.“

Jan Koller i v přátelském utkání chytil penaltu

Natáčení filmu Jan Koller – Příběh obyčejného kluka je v Česku víceméně komplet, další záběry by měly vznikat v zahraničí. „Ve čtvrtek za mnou přijedou na dva tři dny do Monaka, začátkem července se chystáme do Dortmundu a na konci do Belgie. Snad nám rozvolnění budou přát,“ doufá Koller.

Premiéra filmu je plánovaná na 3. února 2022. Kromě Kollera se v něm mají objevit další nóbl jména: Karel Brückner, Pavel Nedvěd, Matthias Sammer a mnoho dalších. Tvůrci chtějí kromě českého trhu dobýt Slovensko či Německo.

Na pultech knihkupectví už je Kollerova autorizovaná biografie Byl to víc než sen, kterou napsal Ondřej Škvor, zástupce šéfredaktora deníku Sport.