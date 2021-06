Fousek: Pro Šmicera chci místo. Spojení s Tvrdíkem je démonizováno

Kandidát do výkonného výboru Martin Mulač • FAČR

Po čtyřech letech se dočkal. Petr Fousek se stal novým předsedou fotbalové asociace. Navíc do výkonného výboru s ním zasednou většinově jeho spřízněnci. Vladimír Šmicer mezi nimi však chybí. „Chci pro něj najít v českém fotbale místo,“ říká proto nový první muž českého fotbalu.

Sto šest delegátů se rozhodlo, že svůj hlas dá Petru Fouskovi. Šlo tedy o těsnou volbu. „Všichni jsme věděli, že volba bude vyrovnaná, že to nebude v poměru 200:0. Věřil jsem,“ tvrdí osmapadesátiletý funkcionář.

Měla na výsledek valné hromady vliv vzrušená debata ohledně hospodaření a přidružených kauz?

„Některé ty skutečnosti byly hnutí známy a jiné ne. Celkově se domnívám, že těch důvodů, které rozhodly, je asi víc. Celý komplex. Já myslím, že mně tato věc pomohla v tom, že každý viděl, jakou obrovskou mašinérií je fotbalová asociace, jaká je to firma.“

Výkonný výbor je většinově pro vás. Co na jeho složení říkáte?

„Já jsem rád, že minimálně zčásti valná hromada vyslyšela mé přání a navolila takové složení výkonného výboru. V moravské části úplně. Částečně i na české straně. Ale nyní bych už nechtěl rozdělovat, chci být předsedou všech, tedy i voličů Karla Poborského. Respektuju demokratický výsledek voleb. Nadále počítám s Vladimírem Šmicerem jako s člověkem, který je součástí mého týmu, i když se do výboru nedostal. Má v něm své pevné místo. Předpokládám, že získáme podporu výkonného výboru, abychom pro něj našli takovou pozici, aby se mohl podílet na vedení českého fotbalu.“

Historicky nemáte blízko k Rudolfu Řepkovi. Přesto jste ho podpořil. Proč?

„Z toho důvodu, že podpora českého fotbalu je náš nejvyšší cíl. Rudolf Řepka sdílí hodnoty v tomto ohledu velmi podobné jako já, ne-li totožné. Přestože jsme v minulosti byli v některých věcech v neshodě, jsme profesionálové. Někdy je zapotřebí upozadit ego či ješitnost či jak to nazvat. Budeme spolupracovat ku prospěchu českého fotbalu. Ruda je zkušený funkcionář, má toho hodně za sebou.“

Koho byste chtěl jako nového generálního sekretáře?

„To je otázka, která je v kompetenci výkonného výboru. Já jsem hned po svém zvolení začal komunikovat s panem Paulym, protože tu jsou záležitosti, které nestrpí odkladu. Například zápas s Itálií. Ale mám svou představu a první se ji dozví výkonný výbor.“

Dá se však říct, že Jan Pauly to nebude? A že na asociaci skončí i finanční ředitel Libor Kabelka či Martin Malík na pozici ředitele STESu?

„Opět platí, že to bude řešit výkonný výbor. Trvám však na tom, že to je otázka, která musí vycházet z návrhu předsedy. Jinak bych zatím nechtěl řešit kádrové otázky.“

Neobáváte se, že z dvanácti zvolených členů jeden odpadne, protože dopady kauzy dezinfekce doženou Martina Drobného?

„Chtěli jsme vyslat nějaký signál jako předěl mezi předchozí a novou fází českého fotbalu. Nový výkonný výbor je značně obměněn, spojujeme ho s kredibilitou fotbalu. Respektujeme však svobodnou volbu valné hromady.“

UEFA má požadavek, aby ve výkonném výboru působila jedna žena. Jak s tím naložíte?

„Jsme si vědomi faktu, že do roku 2026 musí mít každá fotbalová asociace ve svém vedení jednu ženu. My ten požadavek respektujeme a řešení najdeme. Ať už ve formě změny stanov, tak v konkrétním obsazení.“

Které budou tři čtyři zásadní body prvního zasedání výkonného výboru?

„To bych rád nejdříve probral s výkonným výborem. Je jich celá řada. Ale v pondělí už půjdeme na fotbalovou asociaci a budeme řešit přípravu všech věcí.“

Co jste říkal na výkon předsedy mandátové komise? Byl takový rozpačitý, ne?

„Mám poněkud jinou představu, co se týká náročnosti organizace valné hromady.“

Vaším velkým podporovatelem byl Jaroslav Tvrdík. Už jste spolu stačili po volbě hovořit?

„Moje spojení s Jaroslavem Tvrdíkem je démonizováno. Já jsem přijal po valné hromadě strašnou spoustu gratulací. Samozřejmě jsem s ním mluvil, ale také se všemi dalšími. Vážím si podpory Slavie, stejně tak i ostatních. Chci být předsedou všech, tedy i těch, kteří volili Karla Poborského.“

Už v pátek hraje národní tým v Itálii proti domácímu mužstvu. Zúčastníte se utkání?

„Ano, zúčastním se. Už jsem se spojil s trenérem Šilhavým, měl jsem komunikaci s manažerem Sionkem. Soustředění zatím probíhá v pořádku. Všichni si uvědomujeme, jak je pro nás EURO důležité. Mám obrovský zájem, abychom uspěli. A jak jsem mluvil o Vláďovi Šmicerovi, tak vidím prostor pro jeho angažování. Má nepřeberné zkušenosti a my jich chceme využít, včetně těch zkušeností zahraničních.“

Předchozí výkonný výbor měl snahu, aby národní tým své zápasy plánované do Skotska nehrál ve Skotsku. Kvůli tamější situaci s COVIDem. Jak to vidíte vy?

„Nemám zatím úplné informace. Neměl jsem vůbec čas sondovat posun, který asociace udělala v této věci. Uvidíme, jak se věci vyvinou. Budeme to řešit.“