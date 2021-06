Šmicer: Šel jsem proti zdi, díky celé Fevoluci. Co spolupráce s Fouskem?

Jaké pocity si odnášíte z volebního maratonu?

„Byla to moje první valná hromada, nikdy jsem na žádné nebyl. Je to náročný proces, dlouhý, ale dnes byl prospěšný pro fotbal. Když jsem se v listopadu vydal pomoct českému fotbalu, měl jsem vize a myšlenky. Na dnešní den jsem se těšil, mělo se ukázat, zda moje snaha k něčemu vedla. A ona vedla. Fotbal dostal šanci, aby se vydal směrem, kde ho budu vidět radši, než momentálně je. Porazil jsem mého kamaráda Karla Poborského, ale neberu to takhle osobně. Šlo hlavně o směr, jakým se vydal Petr (Fousek), proto jsem ho podpořil. Výkonný výbor je jeho, může si prosazovat svoje myšlenky. Za mě je zklamání, že jsem nebyl zvolen. Nicméně fotbal má před sebou těžkou cestu, při mé volbě místopředsedy se to jednoznačně ukázalo.“



Jak to myslíte?

„Věděli jsme, že česká komora je nakloněná spíše Karlovi. Bylo mi jasné, že jdu celkem proti zdi. Prohrál jsem, ale se ctí. Přesto jsem myslel, že voliči vědí, co znamená jméno Vláďa Šmicer pro český fotbal, pro veřejnost, pro partnery a vůbec pro celé prostředí. Myslel jsem si, že budu zvolený. Ale asi voliči znají jméno Richter víc, než moje. VŠ pro fotbal. Musím to akceptovat, ale jsem z toho samozřejmě zklamaný.“

Lidi sedí na úplně jiným hajzlu, vzkázal Pelta kritikovi hospodaření Mulačovi

Navzdory vaší absenci ve výkonném výboru má s vámi nový předseda Petr Fousek svoje plány. Můžete být konkrétnější?

„Petr viděl, že jsem byl zklamaný, když jsem nebyl zvolen. Přišel za mnou, že se mnou počítá do týmu, že něco vymyslíme. Ale nechci, aby Petr cítil nějaký dluh, že mně to nevyšlo. Chtěl jsem hlavně pomoct fotbalu. Teď si trochu si odpočinu. Myslím, že si sedneme a pobavíme se.“

Jak moc ovlivnila výsledky voleb třaskavá zpráva revizní komise?

„Chtěl bych strašně moc poděkovat panu Šimkovi za to, že našel odvahu a takovou zprávu přednesl. Přesně takovou odvahu potřebujeme v českém fotbale. Aby se lidé nebáli komunikovat, mluvit. Aby lidé byli trestáni. To českému fotbalu obecně chybí. Myslím si ale, že to volby neovlivnilo. Co jsem věděl, tábory volily dost odpovědně. Pro mě bylo překvapení, že třeba pan Drobný (předseda Řídící komise pro Čechy), když ho čtyři delegáti vyzývali k odstoupení, ani se nezmohl na to, aby vstal a vyvrátil nařčení. Úplně to přešel. Takové chování v českém fotbale nechci. Možná jsem trochu rád, že nejsem zvolený. Mohu si udržet nezávislost a o těchto věcech mluvit otevřeně. A strašně mě to baví. Ještě bych chtěl také poděkovat celému týmu Fevoluce. Po celou dobu jsem pracoval se skvělými lidmi. Hrozně mně to naučilo.“

Otevřený dopis Petra Špačka (čestného předsedy TJ SOKOL Živanice) Vážený Vladimíre, děkuji Vám, že i Vaší zásluhou dopadla volební volná hromada FAČR způsobem nejlepším možným, v současném rozložení sil. Děkuji Vám za Váš čas a nasazení, který jste věnoval a odpracoval na okresech a krajích. Bylo to velmi důležité! Doufám, že i nadále budete pracovat a pomáhat očištění českého fotbalu na pozicích v nejvyšších strukturách FAČR a váhou své osobnosti budete i nadále garantem změn. Věřím, že i díky Vám budou osloveny další osobnosti pro práci pro náš fotbal, jako například Mgr. Markéta Haindlová, jejíž návrat do struktur FAČR by pro mě byla nejen satisfakce, ale také hlavně vím, že má čím přispět do nového fotbalového dění. Věřím, že by nabídku jistě ráda přijala. Ještě jednou Vám děkuji, přeji pevné zdraví Vám i celé Vaší rodině a mnoho štěstí v další práci. S úctou Petr Špaček čestný předseda TJ SOKOL Živanice V Pardubicích 3.6.2021