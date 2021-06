Dvě hodiny, které změnily volby. Fouskovi nahrály dvě zprávy a diskuze

Tak jo, deník Sport to hlavní netrefil. Předpokládal vítězství Karla Poborského, předsedou fotbalové asociace se však stal Petr Fousek. Zkusme ještě chvíli trvat na tom, že den před valnou hromadou vývoj skutečně směřoval k Poborského výhře. Co se stalo, že do cíle doběhl až druhý?