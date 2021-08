Další políček pro Baník. Místo pohárové jízdy přišlo trápení

Slabé představení pro takřka dvě tisícovky nadšených fanoušků. Baník hrál v Hlučíně klasické pohárové utkání, které nedokázal prolomit rychlou brankou. Mnohem víc se čekalo třeba od zkušeného záložníka Lukáše Budínského, který byl teprve podruhé v základní sestavě Baníku. Poprvé to bylo v prvním kole FORTUNA:LIGY v Jablonci (0:1). A třeba Carlos de Azevedo vypadal, že ho zápas vyloženě nebaví.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, ale tahle těžké jsme si to nechtěli nechat udělat,“ komentoval trenér Ondřej Smetana. „Chtěli jsme, aby byl zápas v naší režii, aby byl o nás, abychom i ušetřili síly na sobotu. Bohužel se vyplnil jiný pohárový scénář, který taky bývá. Nezvládli jsme to lépe a rychleji.“

Ostravané přitom v Hlučíně nasadili silnou sestavu. Ze základu chyběli pouze brankář Laštůvka, obránce Lischka a záložník Tetour, až do druhé půle naskočil Fleišman. Kvůli červené kartě nemohl hrát Ndefe, zranění jsou Klíma, Buchta a Potočný. Otázkou zůstává, co bude s útočníkem Tomášem Zajícem, který se nevešel ani na lavičku.

„Pohár bereme vážně, máme široký kádr,“ přesvědčuje trenér Smetana. „My i fanoušci potřebujeme, abychom se v poháru dostali, co nejdál. A byli v něm až do závěru. Bohužel jsme po slušném úvodu dali soupeři prostor, nebyli tak důslední, nedostupovali jsme a on začal cítit šanci, protože kvalitu má a dostal se do zápasu. Nebyli jsme tak dobří, Hlučín se chytil, mohl nás i potrestat. Štěstí, že jednu dvě šance neproměnil.“

Pozitivní byl nástup mladíků. A návrat Jana Jurošky (28) po zranění. „Jury už s námi dlouho trénuje, dohnal kondici, pro mě je to velmi kvalitní hráč, co tady má místo,“ přitakal Smetana. „Po druhém zranění byl jeho návrat pomalejší, opatrnější. Prokázal kvalitu s B týmem, na tréninku vypadá dobře, hodil se nám do průběhu. Byl klidný, kvalitní s míčem, rychlý. Přinesl i zkušenost do závěru.“

Trenér ocenil i mladíky Daniela Smékala (19) a Petra Jaroně (19). „Jsou to kluci, které jsem trénoval v béčku, znám je dobře, nebáli se hrát. Peťa šel do tahovýh věcí, nebál se. Smeky to měl na hrotu se stopery těžké, mohl být vidět víc, ale dal gól. Byl v prostoru, kde měl být a zúročil práci týmu, který se na to nadřel. Byl to trochu risk, máme pár kluků nakřáplých, chtěli jsme nějaké pošetřit, tak jsme byli v nominaci odvážnější, vzali mladé z béčka. Zaplaťpánbůh, že to vyšlo.“

V sobotu Baník hostí Mladou Boleslav (16). Ondřej Smetana závěry z nepříliš vydařeného pohárového představení dělat nebude. „Věděli jsme, že to může být specifický zápas a to se vyplnilo. Od některých kluků jsme v prvním poločase čekali, že budou dominantnější, přesnější, kvalitnější. Nebyli. Něco z toho vyvodíme, ale velké závěry dělat nebudeme,“ dodal kouč.