Auta šampionů: Kuka o současném voze a nostalgii po kabrioletu

Každý rok najezdí přinejmenším 50 tisíc kilometrů, proto Kuka sází na BMW. „Je to limuzína, ale má nádherný sportovní výraz. Necítím se tak starý, i když už jsem. To auto mi dává dojem bezpečnosti a komfortu. Na to dám a člověk je za to ochotný připlatit peníze,“ prozradil bývalý hráč Slavie a Kaiserslauternu.

Ale rád by se vrátil i do minulosti a koupil si kabriolet od Mercedesu, se kterým se vozil v 90. Letech. „Láká mě to strašně moc. Jakmile mi to rodina dovolí, do nějakého sklouznu. Je to nostalgie a trochu sběratelská záležitost a za přijatelné peníze.“