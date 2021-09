MMA zápasník Procházka v okresním přeboru. Proti týmu se Švancarou

Po dlouhé době se vrátí ke kořenům. Ještě před tím, než se momentálně nejúspěšnější český zápasník MMA Jiří Procházka dostal k bojovým sportům, hrával totiž fotbal. A protože na rodné Hostěradice nedá osmadvacetiletý bijec dopustit, nemohl odmítnout ani nabídku zahrát si za ně v okresním přeboru. Duel s Prosiměřicemi, do něhož by měla dvojka polotěžké divize UFC naskočit na hrotu, vysílá v sobotu od 13.10 ČT sport.

Jak se vůbec bojovník UFC dostane k tomu, že si jde zahrát okresní přebor?

„Tahle akce vznikla na popud Fortuny, která občas tyto vesnické zápasy podpoří a umožní z nich vysílání přímého přenosu. Tím pádem dá možnost klubům vyniknout, aby si zahrály, dá se říct profesionální fotbal. Bude to s komentářem, pod kamerami, takže si půjdu kopnout.“

To pro vás bude jiné, než když jste v kleci, že reprezentujete celý tým a ne sám sebe. Nejste nervózní?

„Beru to jako normální fotbal s klukama, párkrát už jsem si s nimi byl zahrát a nedělám si z toho žádnou extra hlavu. Ale když už do toho jdeme, tak jdeme vyhrát!“

Takže vztah k fotbalu máte pozitivní?

„Mám, úžasnej. Je to skvělá kolektivní hra, kterou hraju od malička. Nebo spíš hrával jsem asi od šesti nebo sedmi let. Byl jsem na tom odkojenej jako většina kluků z vesnice. Hlavně tam mám spoustu spoluhráčů, s kterými jsem chodil i na základní školu a další, s nimiž jsem na vesnici vyrůstal. Takže je to pro mě opravdu srdcová záležitost.“

Na jaké pozici budete hrát?

„Jsem především útočník. Vždycky jsem tak hrával, za žáky jsem teda občas šel i do zálohy, ale pak od dorostu už jsem byl hlavně v útoku.“

Na lavičce z Prosiměřic bude jako ambasador a poradce bývalý ligový útočník Petr Švancara. Viděli už jste se někdy?

„Jojo, se Švancim se známe. Už jsme se i pobavili o tom, jakým způsobem to vést. Budeme trošku rivalové, protože Petr tam bude za Prosiměřice a já za Hostěradice. Snad si i na chvilku kopnu, když tam pro mě bude využití, abych ukázal, co umím.“

Chtěl byste tedy rivalovi něco vzkázat?

„Nepotřebuju mu vzkazovat nic. Moje stanovisko je jasné, jdeme do toho na maximum a bereme jenom výhru.“

Švancarova taktika: Nevracet se a chlebíčky

Prosiměřice, které jsou podle kurzů Fortuny favoritem duelu, angažovaly speciálně pro tento duel exligistu Petra Švancaru, který bude rovněž v roli poradce a ambasadora týmu. „Naše strategie je nevracet se a v poločase se nažrat chlebíčků,“ prohlásil třiačtyřicetiletý Švancara, bývalý hráč Slavie, Slovácka či Brna.