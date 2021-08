Procházka se chystá na dva soupeře naráz: Nasávám inspiraci bojem

Připravuje se na dva soupeře naráz, ale možná k boji vůbec nedojde. Přesně v takové situaci je nyní Jiří Procházka, kterého UFC vybralo jako oficiálního náhradníka pro titulový duel Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira. Kdyby jeden z uvedených aktérů hlavní bitvy nemohl do klece nastoupit, zaskočí za něj český samuraj. „To mi nedělá problém. Beru to jako misi v cestě za titulem,“ říká osmadvacetiletý válečník z Hostěradic pro iSport Premium.