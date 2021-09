Uhrin po ceně fair play: Bergrovi jsem se omluvil. Popsal, jak bojoval s SNB

Chovat se fér chce občas i odvahu. Dušan Uhrin ji potřeboval, když po nevydařeném začátku EURA 1996 přiznal chybu mladé hvězdě Patriku Bergerovi. A vzpomněl i na drsné zážitky z osmdesátých let, když při angažmá v Bohemians šel za své hráče bojovat s esenbáky, kteří tehdy vyšetřovali klubovou kauzu černých fondů.

Co pro vás tahle cena znamená?

„Nevěděl jsem do poslední chvíle, že mám dostat hlavní cenu. Opravdu je to překvapení. Jinak jsem samozřejmě velice rád, že jsem tuhle cenu dostal. I když je tu řada dalších lidí, kteří by to měli tady absolvovat taky. Jsem rád, že jsem byl ve skupině těch, kteří obdrželi tuto cenu, toho si velice vážím.“

Jak složité je ve fotbale uplatňovat principy fair play?

„Možná pamatujete, že jsme na Euru měli problém s Patrikem Bergrem. Nepostavil jsem ho na první půli s Německem a Patrik to nesl velice těžce. Já jsem si ho po zápase zavolal a omluvil jsem se mu, že to byla moje chyba. Patrik už byl připravený, že odjede, a pak hrál velice dobře.“

Na co ze slavného Eura vzpomínáte?

„Pamatuju si hlavně finále, kdy jsme v prodloužení dostali vítěznou branku. Přeskočil jsem bariéry, protože tam byl asistent rozhodčího, který signalizoval ofsajd. Bylo to asi patnáct sekund, nakonec to sundal. Já chtěl, aby to hráči reklamovali, že ta branka nebyla platná. Bohužel jsem zlatým gólem prohrál i s Kuvajtem proti Saúdské Arábii (na mistrovství Asie 2000) a taky ve Švédsku ve finále Švédského poháru (v roce 2002 s AIK Stockholm proti Djurgardens IF). Jsem rád, že to zrušili...“

Je také známo, že jste v roce 1987 dodržel slovo a šel trénovat do Bohemians, i když se tam už v té chvíli rozjíždělo vyšetřování černých fondů...

„Ano, já jsem měl smlouvu na dva roky, dohodli jsme se, že po roce skončím. Ale že to dodržíme, a že Bohemku zachráníme. A je fakt, že po prvním kole na jaře byla už Bohemka zachráněná. My jsme byli po sedmém kole druzí (počtem bodů). Pak dostalo jednadvacet hráčů obsílku, že jsou obžalovaní. A my jsme do konce prosince vyhráli jeden zápas. Protože to mělo fakt velký vliv na psychiku těch hráčů. Já osobně jsem se vypravil na SNB na Vyšehrad. Chtěl jsem žádat, aby se přestali snažit ty hráče dostat psychicky pod tlak. Říkal jsem si: Ne, nejdu... Musím tam jít! I když se tam nic nevyřešilo, ale aspoň jsem tam šel.“

Klub fair play ocenil také Michala Papadopulose, který v zápase Karviné se Zlínem přiznal ofsajdovou teč, co na to říkáte?

„Je fakt, že trenéři to těžce nesou, všechno se vrhá na výsledky. Ale myslím, že to byla otázka chlapa na místě. Co si myslí, čemu věří, to prokázal.“

Sparta 1991/92: Jak se zrodil slavný tým a jeho triumfy nad Barcelonou a Marseille?

Může z fotbalu vymizet simulování, snaha podvést rozhodčího?

„Já se hlavně divím zákrokům, které se ve fotbale vyskytují, těm loktů do obličeje. Myslím, že těchto zákroků je příliš, že se příliš dá na peníze než na férovost. To by se mělo vymítit.“

Bylo to dřív jiné?

„Já si myslím, že jo.“

Co si myslíte o VARu, pomáhá fair play ve sportu, nebo je naopak zneužívaný?

„Těžká otázka, těžká odpověď. Pokud bych osobně vyslovil svůj názor, tak by VAR neměl být, protože fotbal se hraje hodně dlouho. Je to zas nějaká novota, ohledně VARu vystává hodně otázek. Já osobně bych to zakázal. Jsou věci, kdy i VAR řekne, že to bylo, a když se na to pak podíváte...“

CENY ČESKÉHO KLUBU FAIR PLAY

Cena za celoživotní postoj: Dušan Uhrin

Stříbrná plaketa za celoživotní propagaci fair play: Alfred Strejček

Herec a sportovec Alfred Strejček se zapojil do práce v předsednictvu Českého klubu fair play krátce po jeho založení a působil v něm několik volebních období.

Speciální cena: Kateřina Šafránková

Česká rekordmanka v hodu kladivem začala po loňském propuknutí pandemie covidu-19 šít roušky, které v té době byly nedostatkovým zbožím. Šila nejen pro své kamarády a známé, ale také pro další spoluobčany nebo třeba pro nemocnici v Kolíně.

Diplom za čin fair play

Ondřej Perušič, David Schweiner

Nejlepší čeští beachvolejbalisté na mistrovství republiky v Opavě v dramatickém čtvrtfinále dvakrát opravili rozhodčí a dva sporné míče přiznali soupeřům. Nakonec přesto vybojovali první společný domácí titul.

Michal Papadopulos

Fotbalisté Karviné mohli v ligovém zápase proti Zlínu snížit na 1:2 díky gólu Dávida Guby. Rozhodčí Pavel Orel po kontrole videozáznamu branku uznal, bývalý reprezentant Papadopulos mu však následně oznámil, že míč na spoluhráče, který stál v ofsajdové pozici, posunul hlavou on.

Diplom za záchranu života

Vladimír Zeman, Jan Balík, Ondřej Soběslav

Během utkání Kolína s Libercem B o přestávce zkolaboval rozhodčí Luboš Vala. Precizní první pomoc sudímu poskytli předseda kolínského klubu Vladimír Zeman, oddílový lékař Jan Balík a především fotbalista Ondřej Soběslav.

Adam Hrádek, Adam Rudolf, Adam Košnar, Otakar Štursa

Mladí kanoisté z klubu Prosport Sezemice pomohli zachránit život svému šestnáctiletému kamarádovi, který při posledním tréninku před startem mistrovství republiky v Račicích zkolaboval přímo na vodě. Z lodi vypadl a hrozilo, že utone. Čtyři jeho kolegové z klubu pro něj okamžitě skočili a vytáhli ho nad hladinu.

Dopis s oceněním férového gesta

Jaromír Jágr

Slavný hokejista Kladna v zápase s Plzní upozornil rozhodčí, že ho soupeř nefauloval.