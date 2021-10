Osm nabídek na Strahov. Sparta? Chceme být neutrální, říká Fousek

Zásadní rozhodnutí pro nejvyšší vedení českého fotbalu klepe na dveře. Do finále míří jednání o tom, koho požádat o úvěr na vypořádání závazků ohledně pozemků pod Stadionem Evžena Rošického na Strahově. Fotbalová asociace chce rozhodnout do měsíce, zdali využije nabídku Sparty, Slavie či bankovního sektoru. V tuto chvíli má k dispozici osm nabídek.

Důležité na úvod je, že se FAČR na konci září podařilo vyjednat dohody s ČUS a Českým atletickým svazem, díky kterým nemusí platit každý měsíc penále ve výši dva a půl milionu korun.

Oběma organizacím český fotbal dlužil v součtu 205 milionů korun za to, že měly ve smlouvách s FAČR zakotveny předkupní a uživatelská práva na pozemky pod Stadionem Evžena Rošického. Ty se tak sice před pár dny odblokovaly, FAČR ale nedisponuje natolik vysokými rezervami, aby mohl pozemky zaplatit ze svého. A tak sháněl úvěr.

S nabídkou se prezentovaly jak banky, tak i Slavia či Sparta, která dokonce veřejně deklarovala zájem postavit v budoucnosti na Strahově národní stadion. A vyřešit tak celou situaci dohromady.

Nabídnuté řešení ale FAČR odmítl. „Nechci komentovat nabídku Sparty, to udělala sama Sparta. My náš výstup zveřejníme, až bude jednání u konce. Zaznamenal jsem ale výroky o tom, že naše reakce byla chladná. Já bych ovšem rád zdůraznil, že to není o chladu či vřelosti. Jedná o dvě fáze, a teď jednáme výrazně o první fázi,“ prohlásil předseda FAČR Petr Fousek po jednání výkonného výboru.

O jaké fáze jde? „První je vyřešení závazků až do konečného přijetí rozhodnutí. Druhá je to, co se stadionem bude potom. Jako nové vedení FAČR se bez tlaku a spěchu soustředíme na to, abychom našli co nejlepší řešení pro asociaci, ať už finančně, obsahově či formálně,“ vysvětlil Fousek.

„Chci ale zdůraznit, že v médiích se objevila celá řada nepřesností o počtu nabídek, odkud pocházejí, nehorázné spekulace o tom, kdo jakou nabídku podporuje,“ odmítl Fousek spojení s jakoukoliv nabídkou. „Deklarovali jsme, že jasně preferujeme bankovní financování. Z osmi nabídek je většina z právě z tohoto sektoru,“ podotkl místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

„Hlavní výhoda bankovní nabídky je její neutralita. Samozřejmě si vážíme nabídky Sparty i Slavie, protože když je matka v nelehké situaci, je dobře, že jí děti pomohou. Na druhou stranu si uvědomujeme, že FAČR by měla zůstat neutrální a neměla by se stát předmětem nějakého… a to teď samozřejmě nechci spekulovat do hloubky, myslím, že mi všichni rozumí, ale to je ten rozdíl,“ rozvedl argumenty Fousek.

Posuzovat jednotlivé nabídky budou právě mimo jiné oba nejvyšší muži českého fotbalu. „Konečné rozhodnutí přijímá výkonný výbor, což je jediná možnost. Ale gescí jsme pověřeni já jako předseda a oba mí místopředsedové,“ potvrdil předseda FAČR. Pomáhat s rozhodnutím ale budou také další složky FAČR i externí poradci.

Spolupráci s kluby ohledně další budoucnosti strahovského stadionu FAČR nevylučuje. „Je potřeba si uvědomit, že nabídky se nějak vyvíjejí. Vyřešit závazky bylo potřeba vyřešit v průběhu dnů nebo týdnů. A výstavba národního stadionu je otázka dalších měsíců až let, takže těžko se to dá slučovat do jednoho,“ řekl Šidliák.

Do pomoci s úvěrem se vložila i Slavia, jejíž šéf Jaroslav Tvrdík nedávno hovořil o možnosti přestavby či navýšení kapacity Sinobo Stadium v Edenu. „V roce 2014 se FAČR ucházel o jedno z pořadatelských měst na EURO 2020. Už tehdy to byla aktivita, která byla svěřena mně v rámci diplomacie UEFA. Kromě stadionu nám ale chyběly i některé záruky, které jsou vždy potřeba ke kandidatuře doložit. Jestli tu plán je, neznáme detaily, ale vítáme jakoukoliv aktivitu, která směřuje k tomu, abychom v ČR měli tyto možnosti,“ sdělil Fousek.

K finálnímu rozhodnutí ohledně úvěru by měl výkonný výbor dospět už do měsíce, tedy na příštím řádném výkonném výboru 2. listopadu.

O čem ještě Petr Fousek mluvil:

O pořadatelství finále Konferenční ligy v roce 2023

„Máme pět protikandidátů: Izrael, Kypr, Řecko, Severní Irsko a Slovensko. Praha je naprosto mimořádné město s celou řadou parametrů, které nikdo jiný nabídnout nemůže. Další rozměr je naše česká pohostinnost. Praha má co nabídnout po všech stránkách v rámci toho, co fotbal doprovází, a je to naše výhoda.“

O novém technickém řediteli FAČR

„Uvědomujeme si důležitost pozice a zejména její personální obsazení. Přísloví říká dvakrát měř, jednou řež. My chceme řezat víc než dvakrát a s přihlédnutím nároků na pozici opravdu vybrat dobře. A později je v našich očích lepší než se dopustit nějakého unáhleného rozhodnutí. Výběr opravdu není jednoduchý, věnujeme se mu i v mezidobí mezi výkonnými výbory. Neumím teď specifikovat termín, ale nechci to odkládat.“

O vyúčtování EURO

„Vyúčtování skončilo s příjmy 441 milionů, a s výdaji 381 milionů. Rozdíl dělá 60 milionů. Použijeme jej na dofinancování programu mládežnických reprezentací.“

O pořádání MS každé dva roky

„Zatím držíme evropskou pozici. Všech 55 evropských svazů je zatím zajedno, že je potřeba tu materii projednávat do hloubky. Má to celou řadu dopadů ohledně termínové listiny, finančních a organizačních konsekvencí, ale závěr je poměrně jednoduchý. Mluví se o přijetí až po bojkot, my se snažíme o cestu zdravého rozumu, aby nedošlo k destabilizaci nebo roztržce.“

O podpoře pro šéfa NSA Filipa Neussera po volbách

„FAČR je apolitickou organizací, nás zajímá podpora fotbalu napříč politickým spektrem, není na FAČR, aby zasahovala do politické kampaně. Ale podporujeme konstrukci institucionalizace NSA. Vyjádřili jsme spokojenost se spoluprací s panem Neusserem, ale rozhodnutí samozřejmě záleží na novém složení vlády.“