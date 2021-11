Limberského pravda o bouračce v Bentley. Opožděná oslava a žádný útěk

Explzeňský obránce se po ukončení kariéry nevyhíbá ani nepříjemným tématům, obsáhle o nich mluvil i v nedávném bilančním rozhovoru pro Sport Magazín. Za největší průšvih bere bouračku pod vlivem alkoholu, k níž došlo v září 2015. Limberský za ni dostal půlmilionovou pokutu od klubu a další miliony stála oprava rozbitého luxusního auta.

„Nevytočil jsem to do zatáčky, ale stalo se,“ zavzpomínal Limberský v pořadu Česká ulička. „Postoupili jsme na EURO, moc se to neslavilo. Říkal jsem si, kurňa, postupujeme na EURO a není žádná akce. Pak jsem vytočil číslo Ondry Vaňka (tehdejší plzeňský spoluhráč) a jel za ním do Prahy. Ten byl se mnou v autě,“ prozradil muž, který po letním ukončení profesionální kariéry nastupuje za třetiligové Domažlice.

Před šesti lety bylo kolem Limberského pěkné haló, kolem nehody kolovalo spousty informací. Třeba, že se snažil od nehody utéct. „Pravda to není, takhle to nafoukli novináři, že jsem zakopl, že mě policisté doběhli. Dokonce mám doma i cédéčko, které to dokazuje. Mám záběr, k desátému výročí bouračky to možná zveřejním na Instagramu. Nejdřív jsem zkontroloval, jestli jsou všichni, co se mnou byli v autě, v pohodě. Začal jsem zdrhat, to bylo nějakých dvacet metrů. Pak policisté zařvali stůj, tak jsem se otočil a šel k nim chůzí,“ vyprávěl explzeňský bek.

„Mohli jsme si zavolat želvy (služba, která za vás odveze auto). Jeli jsme ze Staromáku na Smíchov, nebylo to tak daleko. Dával jsem si pozor, abych nevzbudil pozornost, bylo to v pohodě až do poslední otáčky. Ondra mi na poslední chvíli řekl 'tady doprava', asi tam ode mě byla opožděnější reakce. Ale neprojel jsem Prahou jako nějaký pirát. Potom to byly tři nejhorší dny v životě, můj barák obléhali novináři. Manželka se to snažila hodit do srandy, já pak v Příbrami dal dva góly a dostal se z toho,“ doplnil svou verzi průšvihu, kterého za svou fotbalovou kariéru nejvíc lituje.

Limberský v dalším zápase proti Příbrami vstřelil dvě branky, následovala už proslulá „volantová“ oslava. V té době mu nejvážněji hrozil vyhazov z Plzně, ohrožena byla i jeho pozice v národním týmu.

Celý díl České uličky mohou diváci vidět v pondělí 15. listopadu od 21:30 na O2 TV Sport.

