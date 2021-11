Ex-sparťana Kovbu (†42) zabil COVID. „Přivedl“ ho Koller, hrál i s Bonym

Roman Hubník a Denis Kovba v létě 2009, kdy přestupovali do Sparty • Barbora Reichová / Sport

Už před týdnem ruská Samara zveřejnila zprávu od Kovbovy manželky, že někdejší reprezentační záložník bojuje na jednotce intenzivní péče o život. Nyní zákeřné nemoci podlehl. „Klub vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a přátelům Denise Kovby. Truchlíme spolu s vámi,“ vzkázala Samara.

Denis Kovba přišel do Sparty v červenci 2009 právě z města na Volze, kde strávil devět let. „Sparta je v Rusku populární, když přišla nabídka, tak jsem neváhal,“ hlásil tehdy třicetiletý defenzivní záložník, který v Samaře hrál i s Janem Kollerem a Jiřím Jarošíkem. „Líčili mi to jen v superlativech. Prý jde o výborný klub a výborný tým, prostě všechno," popisoval, jak mu české legendy pomohly s rozhodováním.

Běloruský reprezentant přišel do Sparty jako v krátké době třetí posila z Ruska a těšil se na Ligu mistrů, jenže Letenští nezvládli odvetu třetího předkola s Panathinaikosem, když po úvodní domácí výhře 3:1 padli v Řecku 0:3.

V týmu byl tehdy i třeba legendární Patrik Berger či Tomáš Řepka, mladíček Václav Kadlec, Roman Hubník či rostoucí hvězda Bony Wilfried. Sparta pak skončila třetí v základní skupině Evropské ligy, ale po dvou sezonách se dočkala triumfu v české lize.

Kovba si ale sezonu moc neužil, naskočil do osmi zápasů, v nichž se střelecky neprosadil a nastřádal celkem 497 minut. Pak se zranil a od trenéra Jozefa Chovance už další šanci nedostal - stejně jako novou smlouvu.