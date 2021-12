Fousek chce šetřit kauzy odposlechů ve fotbale: Vřed praskl a vytéká hnis

Asociace má v celé kauze status poškozeného, proto má právo studovat rozsáhlé policejní materiály, které se v posledních dnech objevují v médiích a v negativní rovině v nich vystupuje řada lidí z branže.

„V novinách běží jakýsi seriál, my ale nepracujeme s odposlechy, pracujeme s tím, co máme k dispozici. Máme přístup do spisu, který je objemný. Na všem spolupracujeme s policií, věnují se tomu naši právníci. Není alibismus, když říkám, že tyhle věci pocházejí z doby předchozího vedení svazu. Vlastně i proto jsme byli v červnu do funkcí zvoleni,“ pokračoval Fousek.

Už v úterý vynese první rozsudky Etická komise pod vedením mladého právníka Jana Eisenreicha. Právě k výsledkům jejího šetření se odvolává Fousek. I proto nechtěl před novináři komentovat jakákoliv jména, která figurují v uniklých spisech. Opakovaně pravil, že je třeba si počkat na závěry Etické komise.

„A když rozhodne, že z fotbalu mají odejít i lidé na důležitých postech, tak prostě odejdou. Etická komise je hlavní orgán, ctíme její nezávislost. Studuje tisíce stran. Je to stejné, jako když praskne vřed a ven vytéká hnis… Nic nepodceňujeme, nic nezametáme pod koberec,“ odmítl předseda nicnedělání.

Fousek také poukázal na fakt, že Etická komise je složená z drtivé většiny z právnicky vzdělaných osob a že se dá předpokládat, že pomůže fotbal očistit a obnovit důvěru široké veřejnost.

„Chci zdůraznit, že v minulosti Etická komise sice zahájila řízení, ale pak ho zastavila, jelikož chtěla čekat na výsledky trestního řízení. To ale není možné. Čekali bychom roky. My chceme jednat hned. Lidé z komise odposlechy posuzují, tedy ty skutečné, od vyšetřujících orgánů. Zabere to nějaký časový úsek. Je to naše dědictví. Vidíme, kam to až došlo,“ ušklíbl se Fousek.

Zřejmě už začátkem ledna se setká s představiteli Ligové fotbalové asociace. Klíčovým bodem bude z logiky věci aktuální špinavá kauza. Fousek připustil, že v posledních dnech komunikuje i s nervózními partnery svazu. „Vnímají, že nic nepodceňujeme,“ zopakoval.

Co ještě řekl Petr Fousek

O reprezentaci:

„Byť k baráži přistupujeme s pokorou, naším cílem zůstává postup do Kataru. Realizační tým Jaroslava Šilhavého má opci. V případě březnového úspěchu povede mužstvo i v Kataru. Jsem spokojený s losem Ligy národů. Je krásný úspěch být v elitní skupině, los je nesmírně přitažlivý. Zároveň nám skýtá možnost udržet se v elitní skupině A. věřím, že covid dovolí, budeme mít vyprodané stadiony na zápasy s Portugalskem a Španělskem.“

O Pešírovi

„Samozřejmě jsem zachytil kritické vystoupení vedoucího mužstva reprezentace v České televizi. I následné reakce v deníku Sport. S Pešírem jsem měl schůzku, kde jsme si některé věci vyjasnili a přijali určitá opatření, aby se v budoucnu nic takového neopakovalo.“

Rozhodčí

„Nově složená komise to nemá jednoduché. Rozhodcovství převzala v nějakém stavu, pere se s nedostatkem rozhodčích, především těch kvalitních. Navíc nemá na starosti jen profi soutěže. Cílem je přivést nové rozhodčí, ale bude to chvíli trvat. Musíme být trpěliví, věřit práci Radka Příhody a jeho lidí. Má naši plnou důvěru. Za sebe chci deklarovat, že chceme vytvářet maximální tlak, aby věci fungovaly dobře a kvalitně. Komise chce být transparentní, ale je to běh na dlouhou trať.“

Video v MOL Cupu

„Je mojí ambicí, aby v takové fázi MOL Cupu byli videorozhodčí. Nicméně to souvisí s technickou a finanční stránkou věci. Stejně tak, co se týče kalibrační čáry. Zároveň chceme vybudovat „match center“ po vzoru řady dalších asociací, kdy v jedné technologicky vybavené místnosti sedí kompletní video tým a vše se řídí z tohoto prostoru. Je to z pohledu budoucnosti strategická věc. Všechny tyto záměry budeme podporovat, ale je potřeba si uvědomit, že jde o nákladné věci.“