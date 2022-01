TOP 10 hráčů, co potřebují změnu: noční můra Bale i zlobič Arsenalu

S novým rokem přichází tradičně čas fotbalových změn. Lednové transferové okno určitě přinese zajímavé pohyby v kádrech špičkových klubů, byť většinou nejde o otřesy, které přináší letní termín mezi sezonami. Jsou hráči, kteří na možnost změny čekají jako na smilování. Britský Daily Mail vybral deset fotbalistů, kterým by zimní přestup měl pomoct v další kariéře.

PHILIPPE COUTINHO (Barcelona, záložník, 29 let)

Aktuální ligová bilance: 12 zápasů, 2 branky

Brazilcův nákladný přesun z Liverpoolu do Barcelony v létě 2018? Jeden velký flop. Nákladná transakce zabrzdila mimořádného záložníka i jeho nový klub. Coutinha sužovaly zdravotní problémy, nepomohlo ani hostování v Bayernu. V aktuální sezoně stále nepatří do základu a zůstává za svými někdejšími schopnostmi. Zoufale potřebuje novou výzvu, řešením může být návrat do Anglie - sledují jej v Arsenalu, Evertonu, Tottenhamu nebo Newcastlu. Coutinho takřka jistě bude muset slevit ze svého současného platu, kdy bere přes 200 tisíc liber týdně (5,8 milionu korun).