Jak podnikají Haškové. U sushi hostili hvězdy, ryby vozí z Japonska

Lásku k sushi si přivezl z působení v Japonsku, rok trvalo, než přišel na chuť syrovým rybám – a už ho to nepustilo. „Nechápu, proč jsem se tomu tak dlouho bránil. Byla to největší chyba v mém životě,“ směje se. Tamější specialitu se rozhodl servírovat i v Praze, restauraci v Rámové ulici dostal na starost jeho syn Ivan, ale zapojila se celá rodina.

Její hlava o to více, když „nerajzovala“ po cizokrajných štacích. Zvlášť, když se Ivan junior stal asistentem v Bohemians. „Už na bar nemá tolik času,“ říká Hašek starší. A tak mu náladu občas zlepší další VIP host – Ladislav Vízek . Společně chodí na golf, legenda Dukly se v restauraci zastaví na pokec. Na sushi moc ne. „Nejede mu to, navíc Vizour neumí s hůlkami,“ culí se majitel baru.

Čerstvé suroviny dovážené přímo z Japonska, „vyšlechtěné“ receptury, výtečný kuchař – to vždy byly trumfy Haškových. I oni ale v poslední době poznali úbytek hostů. Kvůli koronaviru odpadli turisté, přičemž ti japonští o tomhle místu dobře věděli. „Teď jde hlavně o to se udržet,“ říká Hašek starší. Jako by to z fotbalu neznal...