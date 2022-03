Ex-šéf Sparty Mach půjčoval ODS: Kamarádi z politiky? Velká chyba

S politiky netančím. Tak se jmenoval pořad moderátorky Zuzany Bubílkové, který běžel od poloviny 90. let. Teď by takhle mohlo znít motto Petra Macha, bývalého majitele Sparty. S politickými špičkami tehdy vládnoucí ODS si „zatančil“ tak, že skončil za dveřmi sálu…

Když se ho dnes zeptáte, zda by něco během kralování na Letné udělal jinak, má jasno. „V každém případě bych nekamarádil s politiky, byla to má velká chyba. Žádní Petrové Čermákové a tak dále. Žádný sponzoring ODS, který se mi velice vymstil. Fotbal je bezpochyby – a bohužel – součástí politiky, ale dá se to dělat mnohem lépe a diplomatičtěji, než jsem to dělal já,“ shrnuje.

Je v tom všechno. Místopředseda ODS a ministr vnitra Petr Čermák byl dokonce v představenstvu Sparty, každý si s ní pak spojoval politický vliv a znovu i přízvisko vládní. Mach však odmítá, že by si chtěl zajistit politické krytí. „Nebylo to nutné, nebylo k čemu,“ namítá. „Než jsem na Spartu vstoupil, měl jsem široký podnikatelský záběr. Oni si našli mě. Čermák si mě našel,“ tvrdí.

V každém případě Mach například sponzoroval večeři s premiérem Václavem Klausem a ODS finančně pomáhal. „Peníze jsem jim i půjčoval,“ říká. Jenže politická volenka skončila pořádným dupnutím na nohu. Tu Machovu. Podle jeho přesvědčení ho „ódéesáci“ hodili přes palubu, když se ke kormidlu dostala sociální demokracie.

„Zpětně vás v ničem nikdy neochránili. Přicházely útoky od záštiplných lidí, ať to byli socani nebo komunisti. Mysleli si, že jsem finanční kasička ODS, ale to nebyla pravda. Na to byli jiní. Politici pak udělali handl: zavřeme Macha místo Čermáka,“ podává svou verzi Mach. „Čermák a celá ódeseska byli největší zlo.“

Mach nakonec skutečně skončil ve vězení – ovšem nikoli kvůli těžkým podnikatelským přečinům, které mu také přičítali, ale údajně neproclenému BMW, které bylo dovezeno z Německa. V roce 2001 dostal pětiletý trest, který označil za čin justiční mafie, odseděl si půlku. Za katrem při tom obdržel dopis od Klause. „Přeji vám, ať neklesáte na duchu,“ psal v něm premiér a pak prezident.

Jinou věcí je, že během pobytu ve vazbě měly Machovi zmizet desítky milionů korun ze švýcarského konta.

Dodnes se snaží tyto peníze získat zpět, stejně tak usiluje o to, aby mu ODS vrátila půjčky, na něž mu prý Čermák nevystavil navzdory slibu doklady. „Bylo zcela jasné, že se mě politici bojí a chtějí mě zlikvidovat. Čermák a ODS si mysleli, že chci do politiky vstoupit,“ rekapituluje. „Ale to jsem nikdy nechtěl a doufám, že to ani nebudu muset udělat,“ směje se.