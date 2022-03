Blšany opuštěné i udržované. Jak dnes vypadá stadion v ligové vesnici

Doba slávy slavné ligové vesnice už je pryč. Vydali jsme s kamerou iSport TV v rámci seriálu Fotbalové devadesátky podívat, jak to vypadá v Blšanech 16 let po sestupu z nejvyšší soutěže a šest let poté, kdy klub nacházející se mezi chmelnicemi na Žatecku úplně zanikl.

Podívejte se na unikátní video, ve kterém navštívíte celý areál. Kamera se dostala do zachovalých šaten i zázemí včetně hotelu. Klubovna, největší pýcha, je stále evidentně udržována. Dřív se tu odehrával fotbalový život na vesnici, ale taky výjezdní zasedání delegátů UEFA. Obojí dnes připomíná celá řada rekvizit a artefaktů, prosluněný interiér voní chmelovými hlávkami zavěšenými na trámu.

Stále je k dispozici šest hřišť, kde na počátku své profesionální kariéry trénoval také Petr Čech . Během přípravných období je areál plný. Jen tribuny by si zasloužily renovaci… Ale pokud by na ně někdo zase chodil.

„Klidně bychom uživili dvojnásobně velký hotel. Letošní léto i příští rok už máme zadané. Naučila se sem jezdit mládež Sparty, Slavie nebo Motorletu,“ vypočítává provozovatel areálu Róbert Janek, vyhlášený trávníkář a dříve také předseda představenstva klubu.

Sám si prý nejvíc užil začátky v 90. letech, kdy klub ještě působil v ČFL, a on tu dělal správce areálu. „Období, kdy byl fotbal na vzestupu, bylo nádherné. Hráli jsme ČFL, trénoval tu František Cipro a přijela sem Slavia. Uprostřed týdne, profesionální tým v období majitele Korbela. A co se tu dělo… Bez tribun přišlo 6300 diváků. A potom vůbec celý život… Jsou to příjemné vzpomínky,“ líčí Janek.

To už je dnes minulost. Starostka Blšan Dagmar Břehovská by si představovala, že areál mohl žít nejen nárazově. „Hrozně těžko se to komentuje. Asi by se mi líbilo větší využití. Mrzí mě, že fotbal zanikl úplně. Nehrají tady ani děti, ani vesnická liga…“