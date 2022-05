Hvězdy TikToku, Vácha, fotbal na Vyšehradě a diváků jak ve druhé lize

Nejdříve vyzvali influencery, teď si hokejisté pod vedením útočníka Vladislava Houšky z jihlavské Dukly troufli ve fotbale i na těžší váhu - fotbalisty. Za jejich tým se navíc na hřišti ukázal i bývalý reprezentant Lukáš Vácha , v současné době hrající za Spartu B. Po jeho boku si pak zahrály i hvězdy TikToku Vojta Neymar4D a Ríša Mbambe.

Fotbalisté ukazovali převahu už od začátku exhibice, na kterou se přišlo podívat zhruba pět stovek diváků. Tedy stejně, kolik jich dorazilo o víkendu na druholigová utkání na Žižkově (456) či ve Vlašimi (498).

Říša Mbambe se postaral o dvě branky a chybu obrany hokejistů potrestala i hvězda zápasu Vojta Neymar. Zápas tak nakonec skončil vítězstvím fotbalistů 5:3. „Bylo to skvělý, bylo to náročný, byla to zábava, byla to show. Čekali jsme, až kluci dohrají finále extraligy a Chance ligy. Stáhli jsme si do sestavy, co jsme mohli. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ řekl Houška po zápase.

O tom, že Vojta Neymar patří v současné době k největším hvězdám českého TikToku svědčí 100 tisíc sledujících na sociální síti, ale také podpora přímo na místě. Když se mu ke konci zápasu navíc podařilo vstřelit branku, ani pořadatelé nedokázali zabránit tomu, aby přímo na trávník vběhli desítky fanoušků.

„Bylo to náročný, ale jsem rád, že dneska přišli fanoušci. Sice jsem dal jenom jeden gól, ale i tak dobrý,“ sdělil po zápase Vojta Neymar.

Pořadatel zápasu a kapitán hokejistů Vladislav Houška navíc slíbil, že se v brzké době mohou fanoušci těšit na odvetné utkání na ledě na kterém se už domluvil s Lukášem Váchou. Jediné co zbývá je, aby se Vojta Neymar naučil bruslit.