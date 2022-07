Film Koller jde do kina. Pojďte taky, láká fotbalová legenda na premiéru

Natáčelo se všude tam, kde Kollerova kopačka patnáctka udělala velkou fotbalovou stopu. Pochopitelně to platí pro Smetanovu Lhotu, ale také pro Dortmund, Belgii nebo Monaco.

Reprezentační střelecký rekordman se ve svém vyprávění – stejně jako v knize Byl to můj sen z edice Sportu – nedržel při zdi. ,,Nikdy jsem nebýval moc otevřený člověk a spoustu si toho nechával pro sebe. V rámci natáčení jsem sám sebe překvapil, jak jsem dokázal být otevřený. Film je upřímným příběhem, který jsem zažil, a možná by mohl třeba někoho motivovat, aby se nevzdával svých snů, i když mu všichni ostatní říkají, že na to nemá,“ prohlásil Jan Koller.

Film má jasnou hlavní roli, ale ani ty vedlejší nejsou tuctové. Kromě českých hvězd promluvily i některé světové, jako třeba Mario Götze, Dede či Mats Hummels. „Myslím, že fanoušci se dozví nové skutečnosti z jeho příběhu, některé překvapily i samotného Honzu,“ vypráví režisér filmu Petr Větrovský.

Velká premiéra se chystá na 10. srpna v Cinema City. A kdo by to nevydržel tak dlouho, pro toho tu jsou čtyři předpremiéry: 28. 7. Praha, 29. 7. Plzeň, 4. 8. Brno, 5. 8. Ostrava. Lístky už teď k dostání v Cinema City.

„Přijďte se na něj spolu se mnou podívat,“ zve Koller na svůj film.