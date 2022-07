Vzpomínka na Bystroně: jeho syn hrál, střídal a roztleskal fanoušky Baníku

Byla to nečekaná, spontánní akce. O to zajímavější a emotivnější. Při výročním zápasu Baníku s Celtikem (2:4) si vyprodané tribuny v rámci oslav sta let od založení klubu připomněly i jednoho z nejvýraznějších odchovanců a bývalých opor - Davida Bystroně, který si před pěti lety vzal život. Jeho osmiletý syn Dominik byl při slavnostním nástupu hráčů, v poločase si zahrál exhibiční zápas přípravek a k tomu v 61. minutě asistoval u hromadného střídání baníkovských borců. Poslední akce přitom dopředu domluvená nebyla.

„Byla to vyloženě spontánní akce,“ líčí Barbora Papežová, máma osmiletého Dominika Bystroně . „S pánem, který cedule s čísly při střídání zvedá, jsme se bavili, že by to v rámci oslav mohla být příjemná vzpomínka na Davida. Říkal, že to vůbec není špatný nápad. Přece jenom, táta v Baníku nějakou stopu zanechal a super to bylo i pro malého, byl nadšený. Užíval si to, byl z toho vyřízený.“

Nic proti neměl ani trenér Pavel Vrba . Naopak. S Davidem Bystroněm je pojil přátelský vztah. Jako asistent ho trénoval v mistrovské sezoně Baníku (2003/04) a jako hlavní kouč s ním slavil i mistrovský titul v Plzni (2011).

„Znali se hodně, i když měl David stopku, tak si psali a pořád byli v kontaktu,“ říká Barbora Papežová. „I kluci pak po zápase říkali, že to bylo hezké gesto.“

Dominik Bystroň hraje za ostravský Baník v přípravce, v týmu ho má trenér Radek Halamíček. Na rozdíl od táty zatím hraje v útoku. „Dominik hraje od svých pěti let, je do fotbalu strašně zapálený,“ přitakává máma.

„Už říká, že chce hrát proti Messimu . Fotbal ho baví, hodně ho vnímá. Dívá se na Davidova videa, zajímá ho, jak hrál, hledá si jeho zápasy na internetu. Některé grimasy nebo pohyby má vyloženě po Davidovi.“

Bystroň junior není zdaleka jediným potomkem, který se v Baníku snaží jít v tátových stopách. V přípravkách hrají například Max Laštůvka, Luka Kuzmanovič nebo syn Patrizia Stronatiho.

Ve starších kategoriích hrává Daniel Rygel, vnuk bývalého reprezentačního beka Zdeňka Rygela, který s Baníkem slavil tři mistrovské tituly (1976, 1980 a 1981) a má i zlato z olympiády (1980). Na soupiskách jsou také Filip Sionko nebo třináctiletý Simon Baroš , bratr Milana Baroše.

Vzpomínku na Davida Bystroně fanoušci během duelu s Celtikem ocenili. Není divu, patřil k oblíbeným borcům. Špičkový obránce, který měl kromě titulu s Baníkem a Plzní také zlato s bulharským Levski Sofia (2009) a dvakrát slavil výhru v Českém poháru (2005 s Baníkem, 2010 s Plzní).

Skvěle rozjetou kariéru mu pošramotil dopingový nález po utkání základní skupiny Ligy mistrů na hřišti BATE Borisov v listopadu 2011 (metamfetamin). Zástupci UEFA ho potrestali dvouletým zákazem. K fotbalu se Bystroň vrátil v Olomouci (2014), pomohl Sigmě k návratu do ligy, jenže se pak zranil a ve 32 letech musel profesionální kariéru ukončit.

Poslední zápas na domácí scéně odehrál 16. května 2015 ve druhé lize za Olomouc proti Karviné. Pak odešel do nižších soutěží ve Švýcarsku, jeho posledním klubem byl US Schluein Ilanz z páté ligy. Ve Švýcarsku také 19. května 2017 spáchal kvůli finančním problémům sebevraždu. Necelý měsíc po svém bývalém parťákovi z Ostravy i Plzně Františku Rajtoralovi .