Z venkova do Sparty? Mladému Kollerovi pomohl kolega z brigády

Je to svým způsobem fotbalová pohádka. Všemi podceňovaný Honza ze Smetanovy Lhoty dobyl slavné ligy a navrch se stal historicky nejlepším střelcem české reprezentace. Jenže předtím jezdil na traktoru a brigádničil v České národní bance, když se v době rozdělení Československa stahovala z oběhu stará měna. A právě díky téhle štaci se dostal do Sparty. I o tom vypráví film Jan Koller – Příběh obyčejného kluka, který bude mít premiéru 10. srpna. Web iSport.cz přináší exkluzivní ukázky z dokumentu.

Vyučil se mechanikem opravářem silničních motorových vozidel a kopal divizi v Milevsku. Celkem banální příběh. Tušil zkraje devadesátých let někdo, že se z Jana Kollera stane jeden z nejlepších útočníků českých fotbalových dějin?

Když se ve dvaceti vrátil z vojny, našel si nevšední brigádu u České národní banky. V protiatomovém krytu na pražském Černém Mostě třídil staré mince, které po zániku Československa přestaly platit. Koller je svými dlouhými prsty roztřídil podle hodnot a přesouval do kontejnerů, které se zapečetily a odvážely na roztavení.

Sympaťák ze Smetanovy Lhoty si získal srdce spolupracovníků – včetně kolegy z kanceláře Václava Tichého, jenž měl kontakty ve Spartě.

„Honza mě v jednom článku nazývá pohádkovým dědečkem,“ usmívá se Tichý. „Jednou jsem se ho zeptal, jestli by si troufl hrát za béčko Sparty. Odpověděl: klidně! Tím začalo moje úsilí o to, dostat Honzu do Sparty.“

Pan Tichý sedl k telefonu a… „Zavolal jsem svému kamarádovi, ale zanedlouho mi volal zpátky, že nepochodil.“

Odmítnutí přišlo z nejvyšších míst. „Tomáš Pospíchal prý řekl: Prosimtě, zavolá ti nějakej fanda… Takhle Sparta přece nemůže dělat přestupy,“ vykládá Tichý. „Ale aspoň jsem vymámil telefonní číslo na vedoucího sparťanského béčka Šímu.“

