Čech o plánech po Chelsea: Nechávám vše otevřené, zajímá mě i trénování

Na konci června skončil ve vedení Chelsea, teď Petr Čech zvažuje, čemu se bude věnovat dál. Dokončuje studium na univerzitě v Ženevě a připouští, že by ho jednou lákalo usednout i na trenérskou židli. „Nechávám všechno otevřené,“ říká bývalý vynikající brankář ve videorozhovoru pro O2 TV Sport.

Na Stamford Bridge působil tři roky jako poradce sportovního a technického úseku, před pár měsíci se Čech rozhodl své angažmá ukončit. „Cítím, že s příchodem nových vlastníků nastal správný čas, abych odešel,“ uvedl krátce poté, co do klubu vstoupil americký investor Todd Boehly.

Teď má od fotbalu pauzu, smlouva s Chelsea ani neumožňuje, aby hned začal působit někde jinde. Je ale reálné, aby se vrátil za prací třeba do Česka? Hráč, který nastřádal rekordních 124 reprezentačních startů, takovou možnost nevylučuje, zároveň si bere čas na přemýšlení.

„Nechávám všechno otevřené. Nesnažím se plánovat, že bych už teď vybíral, co je možné a co ne. Všechno je možné a člověk vždycky dělá rozhodnutí až ve chvíli, kdy má v ruce nějakou nabídku a pak měří, jestli je to pro něj zrovna správné,“ uvedl Čech pro O2 TV Sport.

„Ale rodina má zázemí v Anglii. Děti tady chodí do školy, chtěli bychom, aby tu dostudovali, abychom je nevytrhávali z prostředí. To také bude hrát roli. Ale nemám předem dané z čeho vybírat a z čeho ne,“ poznamenal.

Aktuálně se hodně věnuje svému vlastnímu studiu. „Poslední dva roky jsem dělal MBA v rámci univerzity v Ženevě. Je to online program, teď dodělávám diplomovou práci. Téma je o digitálních inovacích ve sportu,“ vysvětlil.

Čech také připouští, že by v budoucnu mohl místo pozice v klubovém vedení být blíž trávníku. „I trénování je pořád jedna z věcí, která by mě zajímala. Může se klidně stát, že se otočím k tomu být víc na hřišti než v kanceláři. Je to na zvážení, teď mám čas si budoucnost připravit, což mi vyhovuje. A uvidím, jakým směrem se vydám,“ podotkl.