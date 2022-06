Čech ve vedení Chelsea: kouč kamarád, miliardy za posily i krocení davu

V létě 2019 nastupoval do poradenské role s vidinou toho, že jednou by Petr Čech mohl obsadit daleko důležitější post. Jenže okolnosti se postavily proti. Chelsea má nového majitele a struktura vedení se mění. I tak toho někdejší legendární brankář mimo hřiště v pozici poradce sportovního a technického úseku po návratu na Stamford Bridge prožil poměrně hodně.

Miliardové posily

Jakmile Chelsea skončil zákaz přestupů, rozjeli Čech a spol. velké transfery. Osobně se přičinil za příchod Kaie Havertze z Leverkusenu za 80 milionů eur (cca 2,6 miliardy korun). Byl i u příchodů Tima Wernera (1,4 miliardy korun), Bena Chilwella (1,47 miliardy). Největší transfer v dějinách Chelsea však realizoval loni v létě, kdy se na Stamford Bridge za 2,9 miliardy korun vrátil Romelu Lukaku. Trefa to však nebyla. Belgický útočník se v klubu neprosadil podle očekávání. V posledních týdnech se hovoří o tom, že se vrátí zpátky do Interu Milán. Čech rovněž přivedl novou jedničku do branky – z Rennes koupil Edouarda Mendyho, který převzal místo po kritizovaném Španělu Kepovi.