Balík za Gvardiola: City nabízí přes tři miliardy, ve hře i Real skrze Modriče

Vzpomínáte na semifinále mistrovství světa mezi Chorvatskem a Argentinou? Jistý Lionel Messi, nejlepší hráč turnaje, možná i celé historie fotbalu, si na pravé lajně vodil chorvatského stopera hrajícího v černé obličejové masce. Malý Argentinec s přilepeným soupeřem na zádech se přiblížil až do pokutového území, pak třemi rychlými kroky pláchl z dohledu a dost možná nejkrásnější přihrávkou v dějinách světových šampionátů pobídl ke gólové ráně kumpána Juliana Álvareze.

Nešťastným obráncem střežícího Messiho byl Joško Gvardiol, defenzivní zeď Lipska. Nyní se má stát, a s vysokou pravděpodobností i stane, nejdražším obráncem historie.

Svět zaměstnávají tři otázky.

Kdy se tak stane?

Kdo pošle do Německa rekordní sumu?

A jaká ve skutečnosti bude? Či dokonce zda přesáhne hranici tří miliard korun?

Zájemci jsou. A není jich málo.

Jako první v řadě stojí Manchester City, což není překvapivé. Klub je vlastněný společností City Football Group Limited, ve které jednaosmdesát procent akcií drží člen královské saúdskoarabské rodiny Mansúr bin Zajíd Al Nahján, muž s neomezenými možnostmi. Mimochodem, firma CFGL je majitelem jedenácti fotbalových klubů napříč kontinenty.

Interes o Gvardiola neskrývá. Strategie City je zřejmá, přeplatit konkurenci a nabídnout Lipsku takovou sumu, že zbylí zájemci jen protočí panenky a obrátí pozornost na jiné akvizice na hráčské burze. Podle několika zahraničních zdrojů už šéfové týmu z východní části Německa drží v ruce nabídku. Ta má být ve výši 110 milionů eur, přepočteno na české koruny 2,66 miliardy. Ovšem s tím, že z případného dalšího přestupu by Lipsko participovalo dvaceti procenty z prodejní sumy.

Joško Gvardiol si říká o rekordní nabídku. Koupí Chorvata Guardiola? Video se připravuje ...

V chorvatských médiích se v posledních dnech dokonce mluví, a to na základě informací italského insidera Alfreda Pedully, že City přihodilo dalších dvacet milionů eur. V tom případě by se finální částka vyšplhala až na astronomických 130 milionů eur. A teď se podržte, v korunách by šlo v aktuálním kurzu o 3,15 miliardy…

Zcela logicky by byl Gvardiol suverénně nejdražším bekem historie světového fotbalu. Na druhé místo by spadl Harry Maguire s poněkud „směšnou“ přestupní cenou 2,11 miliardy, kterou za anglického reprezentanta zaplatil Manchester United v srpnu 2019 Leicesteru. A za ním pak dva Nizozemci – Matthijs de Ligt (2,07) a Virgil van Dijk (2,05).

Podle webu Foot Mercato už s Gvardiolem po telefonních linkách hovořil i trenér City Pep Guardiola. Stejnou zprávu přinesl i další uznávaný italský novinář Fabrizio Romano, který patří mezi úzkou skupinu zahraničních žurnalistů pracujících s nejpřesnějšími přestupovými zákulisními informacemi.

Přitom první kontakty s Lipskem ohledně dvacetiletého Chorvata navázala Chelsea. Už je to nějaký pátek zpátky. Ovšem šance, že by se povedlo hvězdu katarského šampionátu přetáhnout na Stamford Bridge, je minimální.

Vedle City má mnohem větší naděje ještě Real Madrid. I on měl údajně poslat do Lipska první vábničku v hodnotě devadesát milionů eur. Podle zdrojů z Chorvatska se Gvardiolovi španělská cesta líbí. Dokonce se jí měl „úplně otevřít“. A to zejména proto, že o Realu v Kataru sáhodlouze hovořil s reprezentačním spoluhráčem Lukou Modričem, legendou „bílého baletu.“

V neposlední řadě je důležité i to, co oba kluby stoperovi nabízejí. Real má lákat na roční plat ve výši šesti milionů eur, City v rozmezí mezi jedenácti a dvanácti miliony…

Krátce po šampionátu se zdálo, že by Gvardiol mohl Lipsko opustit už v zimě. To se však nyní zdá jako nepravděpodobné. Mnohem realističtější je odchod v létě. City vyvíjí na třetí celek bundesligové tabulky tlak, aby k dohodě došlo už v lednu s tím, že by hráč zůstal na jaře ještě v Německu. Až poté by se přesunul na Ostrovy. Případně do Madridu.

Takový model se prý zamlouvá i samotnému Gvardiolovi. Agent Marjan Šišič v minulých dnech prohlásil, že o zimním přesunu, a to za jakýchkoliv podmínek, se vůbec neuvažuje. „Joško je v Lipsku maximálně spokojený,“ řekl.

Mezitím popřel interes Bayern, o němž se v souvislosti s chorvatskou hvězdou spekulovalo. Ve hře tak zůstává Manchester City, Real Madrid a jako třetí v řadě Chelsea.

Kdo z nich učiní z Gvardiola nejdražšího obránce dějin?