Koller oslaví padesátiny s fanoušky. Exkluzivní show v Lucerně!

Oslava Kollerova životního jubilea v podobě programu Noci s legendou se chystá v Praze 31. března v kinosále pražské Lucerny. Na podzim na stejném místě oslavila své 80. narozeniny i zpěvačka Marta Kubišová. Tentokrát přebírá pomyslnou štafetu historicky nejlepší střelec české fotbalové reprezentace.

Start kariéry? Zkouška ve Spartě a 202 cm vysoký hroťák spíše sklízel posměšky. Tohle že je ten trumf, který nás má dovést k titulu? znělo mnohdy pochybovačně v útrobách Letné. Klid! Ve Spartě měl přece neotřesitelnou pozici Horst Siegl, ale postupně se podceňovaná věž ze Smetanovy Lhoty dostala do sparťanského základu. Jenže se projevila, možná více, než by musela, česká závistivá povaha.

Koller se tak po všelijaké štaci ve Spartě vydal do zahraničí a začal psát příběh obyčejného kluka, což je ostatně právě přídomek úspěšného dokumentu o Janu Kollerovi. Odešel do belgického Lokerenu a posléze se stal miláčkem davů v Anderlechtu Brusel.

Jan kdo? Nepustíme tě, slyšel ve škodovce Koller u závory na Spartě Video se připravuje ...

V Belgii vystřelil mezi hvězdy s konečnou platností a v roce 1999 se stal fotbalistou roku v ČR. O čtyři roky později byl dokonce v nominaci na Zlatý míč a pamětníkům možná i vytrysknou slzy na památné reprezentační zápasy, ve kterých Koller drtil soupeře zejména po boku Milana Baroše.

V minulém roce o životní cestě skromného kanonýra ze Smetanovy Lhoty vznikl film s názvem Jan Koller – Příběh obyčejného kluka, který běžel v kinech a následně v televizi. Celkem jej zhlédlo přes milion diváků a s hlavním hrdinou mohou fanoušci nyní oslavit vstup do „klubu životních padesátníků”. Jak z filmu všichni jistě vědí, Honza je milovníkem piva, a právě fanoušci budou moci zlatavým mokem Kollerovi k narozeninám připít. Na akci totiž díky sponzorskému daru poteče pivo pro Kollerovy příznivce zdarma.

„Je to pro mě něco speciálního, protože je to poprvé, co takhle budu oslavovat své narozeniny. Pro mě je to nové, budu nervózní, ale moc se těším, hlavně na ty hosty, kteří se připravují, a kteří budou pro mě překvapení,“ řekl ke své oslavě sám Koller.

V rámci programu se fanoušci mohou těšit na zábavnou show, které se zúčastní i samotný oslavenec. Jako překvapení si agentura VDN Promo připravila exkluzivní hosty, o kterých, jak už zmínil, Koller nemá tušení. Večer bude doplněn o interaktivní ukázky z jeho života a nebudou chybět ani vystavené dresy, které provedou fanoušky celou jeho kariérou.

Fotbalová oslava života se blíží. Jan Koller se na vás těší 31. března 2023 v Lucerně! Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketstream, zakoupit je můžete zde >>>