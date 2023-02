Jankto, Australané i vítěz bundesligy. Kteří fotbalisté oznámili coming out?

JOSH CAVALLO

Coming out před dvěma lety učinil Australan Josh Cavallo. Levý obránce s jedním startem za reprezentační tým do 20 let, stále nastupuje v australské nejvyšší soutěži za Adelaide. Předtím než novinku oznámil, řekl to spoluhráčům a následnou emotivní řeč v kabině natočily kamery pro účely dokumentární série o australské lize.