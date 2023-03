Vášnivá derby: brazilská rvačka, 22 vyloučení i vuvuzely. Překvapí Indie

Boca Juniors - River Plate

Argentina

Možná největší derby na světě. Co do fanouškovské vášně bezesporu. To je argentinská bitva mezi Bocou Juniors a River Plate. V době konání zápasu je celé Buenos Aires ochromeno. Divočina, helikoptéry, nepokoje fanoušků, rvačky. A jestli španělský souboj mezi Barcelonou a Realem je El Classico, tohle je SuperClassico.

A jako by nestačilo, že se oba rivalové potkávají v Argentině, čas od času dojde na jejich konfrontaci v rámci Poháru osvoboditelů, jihoamerické obdoby Ligy mistrů. V roce 2018 se dokonce střetli ve finále a aby se přešlo řádění na tribunách, duel se raději přesunul do Madridu.

Jak rivalita vznikla? V roce 1925 se River Plate odstěhoval do bohatší čtvrti v hlavním městě, a zatímco Boca Juniors se těšila přízni dělníků a přištěhovalců, to Riveru začala přát bohatší vrstva obyvatel. A započala společensko-kulturní nenávist.