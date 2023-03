Případ Pelta: rozsudek možná už tento týden. Fotbal byl fér, zaznělo

Napoprvé, koncem listopadu 2021, to byla pro Miroslava Peltu dle jeho slov nejhorší chvíle života. Od soudkyně uslyšel, že ho posílá do vězení na šest let. Ten rozsudek už neplatí, ovšem nový se velice rychle blíží. Je možné, že padne už koncem tohoto týdne.

Bývalý šéf fotbalu Miroslav Pelta a další obvinění tento týden znovu sedí u soudu, který řeší, zda při nakládání s dotacemi do sportu porušili v letech 2016 a 2017 zákon, či nikoli. Už v úterý patrně skončí dokazování, na řadu přijdou ve zbylých dnech závěrečné řeči všech stran. A rozsudek? I to je možné.

Pro připomenutí, jak soudkyně Lenka Cihlářová rozhodla před rokem a půl:

Miroslav Pelta a bývalá ministerská náměstkyně Simona Kratochvílová vinni ve věci investičních dotací, trest šest roků, respektive šest a půl roku.

Ostatní obžalovaní, tedy Miroslav Jansta, Jan Boháč, Zdeněk Bříza i Česká unie sportu a Fotbalová asociace České republiky vyvázli bez trestu.

Jenže Vrchní soud původní verdikt zrušil, jako by nikdy nebyl, a vrátil kauzu stejné soudkyni k novému projednání. To probíhá od ledna, vždy v týdenních oknech. Nejprve hovořili obžalovaní, pak přišli svědci. Z nich především devítihodinová výpověď bývalé ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové přinesla značné emoce.

V pondělí se otevřelo další jednací okno. V Domažlicích vstal v půl čtvrté ráno Pavel Wolf, bývalý generální manažer tamější fotbalové Jiskry, u soudu pobyl do deseti minut. O moc déle nemluvil Martin Kadaník, hospodář TJ Přeštice. Oba vysvětlovali, jak to bylo s dotacemi na konání mistrovství Evropy hráček do 17 let.

Mnohem déle hovořil Zdeněk Ertl, tehdy i dnes předseda Sdružení sportovních svazů České republiky. Co také řekl:

„Ministryně Valachová se snažila udělat pořádek ve sportu.“

„Každý loboval za sebe. Měla se udělat pravidla, ale vlastně nikdo je nechtěl. Každý bojuje za sebe.“

„Jediný fotbal se choval fér, ostatní ne. Fotbal skutečně spočítal své členy, ostatní si každý něco řekl a nikdo je nekontroloval. Hokej vykazoval osmdesát tisíc lidí a měl třeba třicet.“

„Kolem pana Kejvala vznikla skupina, která si myslela, že bude řídit český sport. Byla evidentní snaha naše sdružení zrušit. Včetně toho, abychom neměli peníze.“

Zmínky ohledně Jiřího Kejvala, předsedy ČOV, se později chytil Miroslav Jansta, předseda ČUS. „Pan Ertl přežil pád Sazky a neumazal se. Pan Kejval ano. Nevystoupil s kritikou Aleše Hušáka, protože ten mu pomohl s poptávkou na výrobu nábytku v hodnotě 400 milionů. Z Kejvala se tady dělal Mirek Dušín.“

Přidal se i Miroslav Pelta. „Když jsem se stal předsedou fotbalu, přišel ministr Dobeš s tím, že se dohodl a Haškem a Kejvalem, že bychom převzali činnost tehdejšího ČSTV. ČOV byl rozjetý a chtěl model Itálie, kde sport řídil olympijský výbor.“

Jenže na rozdíl od Jiřího Kejvala, na lavici obžalovaných sedí Jansta a Pelta. Do konce týdne se dostanou ke svým závěrečným řečem. Už nyní má spis 18 000 stran.

Dál je to na soudkyni. Její verdikt, ať už ho stihne tento týden, nebo ne, bude opět nepravomocný. A v každém případě se dá očekávat, že se proti němu jedna strana odvolá. Nebo obě.