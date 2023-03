Návrh žalobce: 9 let a 25 milionů pro Peltu, pro Kratochvílovou o rok více

Stejné důvody, stejné navržené tresty. V kauze údajných machinací se státními dotacemi navrhuje státní zástupce Ondřej Trčka sazby jako v předchozím návrhu: pro Miroslava Peltu devět let, pro Simonu Kratochvílovou 10 let a pro Miroslava Janstu 5 let. Ve všech případech nepodmíněně. „Naplnily se všechny znaky trestného činu,“ pravil žalobce.