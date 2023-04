Rok, kdy přitečou peníze. Sparta trhne rekord, co Strahov, TV práva a Polsko?

Je to rok, ke kterému kluby ve FORTUNA:LIZE vzhlíží s obrovským očekáváním. A právem. Sezona 2024/25 může přinést pro český fotbal bezmála revoluci. Jednak kvůli lepšímu přístupu do evropských soutěží, jak jsme podrobně popsali už v nedávných článcích, a také nejspíš i pravidelnějšímu přísunu peněz do klubových pokladen.