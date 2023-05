ČFL nesmí být soutěží béček profi klubů, říká o změnách šéf Sokolova

Chystaná reorganizace nižších soutěží, která rezonuje českým fotbalem, by se jeho hájemství v podstatě nedotkla. Přesto má pro ni Tomáš Provazník, šéf karlovarského krajského svazu, který spravuje jen jednu I. A a jednu I. B třídu, pochopení – zvlášť když sám jako amatér nastupuje proti padesátníkům. Na druhé straně šéf třetiligového Sokolova upozorňuje na to, co by také mohlo znamenat zvažované zúžení ČFL do jedné skupiny. „Stala by se z ní prakticky soutěž klubů první a druhé ligy,“ říká. Více o tématu čtěte ZDE>>>

Dává vám chystaná reorganizace FAČR kvůli úbytku klubů a hráčů i zvýšení sportovní úrovně smysl?

„Na reorganizaci jako takovou jsou protichůdné názory. Fotbalová populace nám ale stárne, takže si myslím, že nějaká zanedlouho bude na pořadu dne tak jako tak. V Sokolově dělám fotbal osmnáctým rokem. Vidím, jak se mění společnost, je pohodlnější, chce víc zážitků, mění se i podpora rodičů. A vše se na fotbale negativně odráží. Průběžně zaznamenáváme úbytek hráčů, roste průměrný věk v amatérských soutěžích. Není výjimkou, že je hrají padesátníci, čtyřicátníci už jsou standard. Před nějakými dvaceti lety byl hráč v pětatřiceti už fotbalový důchodce. Sám kopu za béčko Sokolova I. A třídu, v létě mi bude třiačtyřicet a normálně narážím na hráče pětačtyřicet padesát let. A takhle je to skoro všude, ve všech mančaftech. Buď lépe trénujeme a máme vyšší životnost hráčů, nebo – a to si myslím já – kvalita soutěží klesá, a starší fotbalisté tak mohou nastupovat déle.“

Jak by se reorganizace dotkla Karlovarského KFS?

„Vzhledem k velikosti a rozloze Karlovarského kraje by naše soutěže víceméně zásadním způsobem neovlivnila. Máme jeden krajský přebor mužů, jednu I. A a jednu I. B třídu. Takže když to zjednoduším, my bychom se pak rozhodli, zda mít dvě A třídy, nebo by B třída spadala pod okresní svaz a byla v novém názvosloví nějakou sedmou ligou. Budeme se rozhodovat podle sportovního hlediska a pak ekonomického.“

Lze vzhledem k rozdílné velikosti krajů a počtu soutěží vůbec najít jednotné řešení?

„Najít průsečík bude vzhledem k velikosti a specifikám jednotlivých regionů velmi obtížné. Zase to stočím na finanční otázku. Myslím, že hodně předsedů a výkonných výborů se bude rozhodovat podle toho, jak by byla vyřešena finanční podpora jednotlivých krajů a okresů. A o té zatím nikdo neslyšel, tohle téma ještě nepadlo. Na to, jak by byla reorganizována i finanční složka, jsem se dotazoval na komisi pro regionální fotbal, a ze strany FAČR to zatím není domyšlené. Známe to A, reorganizaci, ne to B, tedy finance.“

Vidíte nějakou ochotu ke změnám v profesionálních soutěžích, na které má být reorganizace navázána?

„Co jsem slyšel, první a druhá liga o žádných změnách neuvažuje. Když jsem byl v Ligovém výboru LFA, bojoval jsem i s dalšími členy proti tomu, aby se druhá liga amaterizovala nebo rozdělila na západ a východ, prosazovali jsme, aby byl zachován její profesionální statut. Spíš řečnická otázka ale zní, zda je teď ekonomicky ještě provozuschopná a stabilní. To je otázka na vedení LFA. Samozřejmě vidíme, jak se všechno zdražuje, jak jdou nahoru vstupní náklady, jak vysoká je inflace. Malinko s tím souvisí rezervy prvoligových klubů.“

Soutěže v Česku nyní Po přejmenování 1. liga 1. liga 2. liga 2. liga ČFL + MSFL 3. liga Divize 4. liga Krajské přebory 5. liga I. A třída 6. liga I. B třída - Okresní přebory 7. liga III. třída 8. liga IV. třída 9. liga

Jak konkrétně?

„Za Sokolov jsem vyjádřil nesouhlas s reorganizací ČFL a divizí, poněvadž pokud by podle navrhovaného nového formátu byla jen jedna skupina, startovalo by v ní jedenáct dvanáct rezerv, a stala by se z ní prakticky soutěž klubů první a druhé ligy. Na základě mých informací si troufnu říct, že devadesát procent klubů v ČFL a divizích v Čechách se vyjádřilo, že reorganizaci nechtějí. Rozumím tomu, že hráči širšího kádru prvoligových klubů nebo rekonvalescenti potřebují vytížení, ale když proti nám za Plzeň B nastoupilo čtyři pět hráčů z áčka nebo za Bohemians Jan Morávek a další i na úroveň první ligy výborní hráči, pak soutěž nese prvky neregulérnosti. Zvlášť když teď bojujeme o záchranu. Nehledě na to, že když áčko nehraje a pošle do béčka víc hráčů, šance na úspěch se dál výrazně zmenšuje. Ale nechtěl bych to nyní napadat. Když za naše béčko v I. A třídě nastoupí čtyři hráči z áčka, soupeři z toho také nejsou šťastní.“

Mají debaty o jedné skupině ČFL i další úskalí?

„Podle návrhu by se jedna plánovaná skupina rozšířila na osmnáct týmů, ale padlo i dvacet mužstev. Pak by se ale muselo hrát také ve středu, protože bychom se termínově nevešli. Pro týmy, jako jsme my nebo třeba Hostouň, které nejsou béčky ligových mančaftů fungujícími už na profi úrovni, by bylo hrát několikrát ve středu velmi obtížné, všichni hráči mají zaměstnání.“

Debatuje se také o možnosti spojení některých „slabších“ okresů a podobně?

„Občas se o něčem takovém mluví, nedávno byl spojen okresní přebor Sokolov a Cheb. V devadesátých letech fungoval plzeňsko-karlovarský karlovarský přebor. Pak má taková soutěž samozřejmě vyšší úroveň, ale nyní jsem žádné téma v tomto směru nezaznamenal.“