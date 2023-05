Převrat v soutěžích? Fousek: Budete o něm vědět alespoň dva roky dopředu

Jaký význam přikládáte projektu reorganizace nižších soutěží?

„Je to důležitý projekt, protože český fotbal zkrátka restrukturalizaci potřebuje. Domnívám se, že dříve nebo později k ní dojít musí. Pokud ji nezrealizujeme jako řízený proces, bude k ní v budoucnu nutné přikročit pod tlakem jako k věci, kterou si realita sama vynutí. Jednou z nejpodstatnějších okolností je úbytek hráčů i klubů. Jsem si také vědom dvou faktorů, které to komplikují. Za prvé u nás v tomto směru v minulých restrukturalizacích před lety proběhly některé kroky, u kterých se pak ukázalo, že nebyly úplně moudré. A za druhé český fotbal je hodně konzervativní. Jde o způsob myšlení a vlastně i přijímání nových návrhů. Obecně se dá říct, že v tomto ohledu musí český fotbal společně ještě hodně zapracovat. Jinak rozebírat reformu jednotlivých stupňů soutěží bych zatím do detailů nechtěl.“

I když reorganizaci nepřipravujete vy sám, musíte reagovat na až vášnivé reakce nebo se s nimi alespoň potkávat. Co na ně říkáte?

„Samozřejmě se kolem toho objevují vášně, panika, dezinformace. Také se s tímhle tématem nakládá politicky – ve smyslu kdo a jak pro fotbal koná dobro, a kdo naopak vymýšlí komplikace. V každém případě jsem přesvědčen o tom, že celý projekt musí být velmi dobře připraven a na tom také na fotbalové asociaci důkladně pracujeme. Nechceme nic uspěchat, jak říká jedno české přísloví: Dvakrát měř, jednou řež. A my budeme měřit více než dvakrát, než dojde nějakému zásadnímu kroku. Dál je důležité, že nejdříve chceme mít reorganizaci odkomunikovánu se všemi patry fotbalové pyramidy. Zároveň ale musím říct, že bychom to neměli zaměňovat s nějakým referendem nebo plebiscitem.“

Zatím to nevypadá, že by reorganizace měla velkou podporu, vnímáte to?

„Není potřeba to démonizovat, nesouhlasné postoje jsou průvodním jevem diskuse. Pracujeme se všemi názory. A o to větší máme důvod věnovat se víc komunikaci. Některé negativní názory mají své opodstatnění, vedou nás k tomu, abychom lépe argumentovali a vysvětlovali pozitiva reorganizace. Do této fáze český fotbal stejně dojde. O reorganizaci vedeme diskusi na několika platformách, ať už jde o komory, kraje, nebo okresy. Pak můžeme dojít k finálnímu harmonogramu, časové ose.“

Jaké konkrétní signály z nižších soutěží dostáváte?

„Projevují se dvě základní tendence. Jedna se týká ekonomiky: samozřejmě každý chce mít působení v soutěži co nejméně nákladné. Když máte jednu, dvě, tři skupiny, pochopitelně dojezdové vzdálenosti se liší, a to se do klubové ekonomiky promítá. Druhá tendence souvisí se sportovní náročností. Při více skupinách na jedné úrovni to budete mít sportovně jednodušší, tlak a konkurence nebudou takové jako při jedné, kde bude kvalita skutečně koncentrovaná. Má to však mnoho dalších aspektů. Třetí důležitý bod je, že žádné rozhodnutí zatím nepadlo a ani není rozhodnuto, kdy se tak stane. Znovu bych chtěl vyloučit strašáky, že změny budou od 1. července tohoto roku. Pořád se diskutuje o vybrušování modelu a musí být jednoznačně garantováno, dostatečně dlouho – třeba dva roky – dopředu, kdy restrukturalizace vstoupí v platnost. Aby každý věděl, o co hraje. A to chci fotbalovému hnutí garantovat. Zatím vše probíhá na úrovni regionální komise a pracovní skupiny, které zahrnují všechna patra fotbalu včetně zástupce Ligové fotbalové asociace.“

Pokud jsme mluvili o vášnivých debatách v nižších soutěžích, nevznikly i tím, že tam s nimi nikdo příliš neprobíral, co a proč se chystá?

„Myslím, že důvody jsou dva. Prvním je interní komunikace. Samozřejmě máme nějaké mechanismy, regionální komisi, pracovní skupinu a tak dále. Ale v určitý moment do toho vstoupila komunikace s jednotlivými kluby v daných soutěžních patrech a tam to vyvolalo zmíněné reakce. Druhá věc jsou určité mediální výstupy, kdy se nějaká informace dostane ven. Ve fotbale jsme všichni propojení, takže v momentě, kdy někdo, byť třeba z neznalosti věci, začne něco komentovat a je to mediálně zajímavé, tak se to začne nabalovat. Proto celému fotbalovému hnutí i médiím doporučujeme jednoznačně sledovat jenom výstupy fotbalové asociace, které jsou jediné oficiální. Všechno ostatní jsou spekulace.“

Vypadá to ale trochu tak, jako by v nižším fotbale měli pocit, že dostanou něco nadirigováno, že se s nimi o tom nikdo moc nebavil a vy i technický ředitel Zdeněk Psotka nyní musíte situaci uklidňovat.

„Já vám rozumím, ale všechno to jsou pořád jen pracovní návrhy. Varianty. Chápu, že někomu se třeba nemusejí líbit, ale nemělo by ho to děsit. Zbytečně moc to rezonuje, je to domino efekt. Objevují se nějaké informace a my na ně budeme opakovaně reagovat, budeme poskytovat další výstupy, abychom je uvedli na pravou míru.“

Spoléháte v tomto směru na vedení fotbalových krajů?

„Tam je vlastně prapůvod vzniku celého projektu. Potřeba reorganizace nevychází jen z mého názoru nebo představ některých dalších lidí. Má většinovou podporu právě na úrovni krajských i okresních svazů. Z předsedů krajů je také složena regionální komise. Podpora projektu je značná, všichni cítí, že soutěže je potřeba zeštíhlit. Nehledě na ekonomickou stránku by měla mít reorganizace sportovní přínos v podobě větší konkurenceschopnosti. V podstatě jde o to, že nůžky se rozevírají a je potřeba tomu zabránit. Když budete mít konkurenceschopnější soutěž o stupeň níž, tím větší je pravděpodobnost, že se tým udrží o patro výš a že nebude docházet k jojo efektům a podobně. Nehledě na to, že dnes v některých soutěžích třeba ani někdo postupovat nechce. Reorganizace by tak měla pomoct i spodku pyramidy. A tak to vidí většinově předsedové krajů.“

A máte pro námitky, že se některé kluby nechtějí najednou ocitnout v silnější konkurenci, protože samy cítí, že tam nepatří, pochopení?

„To už se dostáváme dost dolů, ale ano, zaznamenal jsem to. Vnímáme to, ale pochopitelně asi nenajdeme model, který by se líbil úplně všem.“

Myslíte si, že může nějak zásadně narazit záměr soutěže přejmenovat a zbavit je tradičních označení?

„Pro mě to není téma, přijde mi to naopak jako logický krok. I pro větší přehlednost a orientaci v soutěžích. Nehledě na to, že to tak mají v mnoha jiných zahraničních svazech. Výhrady jsem zaznamenal, ale myslím si, že je to ona setrvačnost. A třeba i to, že některým klubům se zdá lepší chodit za partnery nebo městem a říkat, že hrají o krajský nebo okresní přebor než ligu číslo tolik a tolik. I v tomto případě může chvíli trvat, než vše vysvětlíme nebo to lidé přijmou za své. Tohle je v českém fotbale strašně těžké obecně.“

Soutěže v Česku nyní Po přejmenování 1. liga 1. liga 2. liga 2. liga ČFL + MSFL 3. liga Divize 4. liga Krajské přebory 5. liga I. A třída 6. liga I. B třída - Okresní přebory 7. liga III. třída 8. liga IV. třída 9. liga

Pokud jde o ČFL, považujete to, že má dvě skupiny, za něco jako anomálii nebo účelový krok a podobně?

„Myslím si, že zavedení dvou skupin ČFL byl nešťastný krok. To rozhodnutí padlo v době našich předchůdců, i když chápu, že má pořád celou řadu zastánců. Já jsem zastáncem jedné skupiny, ta představuje mnohem konkurenceschopnější soutěž.“

Nakolik vše probíráte s LFA? A myslíte si, že mezi profesionálními kluby opravdu bude vůle ke změnám, na něž má přitom být reorganizace ideálně navázána?

„S LFA už jsme o tom samozřejmě několikrát diskutovali. Především jde o sestup z druhé ligy a postup z ČFL a MSFL. A tam jsme poměrně ve shodě. Do věcí, které si ligová asociace ohledně druhé ligy rozhodla, jako je zpřísnění licenčních podmínek, jsme jí nezasahovali. V Česku jinak poměrně často zazníval názor, že druhá liga by měla mít dvě skupiny. Já jsem toho nepřítelem, protože si začnete ulevovat. Místo do Ostravy budete jezdit nejdál na Vysočinu, přehnaně obrazně řečeno. Nebude tam takový sportovní tlak. A když se nějakému klubu podaří postoupit, první liga mezitím bude silně akcelerovat. Já jsem pro první ligu se šestnácti týmy a jednu skupinu druhé ligy. Ale vím, na co narážíte, protože se často diskutuje i o tom, jestli by neměla být jen jedna profesionální liga a ta druhá že by měla jiný statut. Čas ukáže a i LFA bude muset zhodnotit nynější stav, jak funguje systém s nadstavbou a podobně. Na první a druhé lize mě jinak nic dramaticky jako předsedu FAČR a z pohledu struktury soutěží nepálí. Ano, můžeme se bavit o tom, jak přísná jsou kritéria účasti, ale není to pro mě nic démonického, pokud jde o návaznosti na ČFL, MSFL a další soutěže.“

Co se ale stane, když se v profesionálním fotbale nic nezmění? Bude to znamenat, že žádná reorganizace pod křídly FAČR neproběhne?

„Nevidím změny v profesionálních soutěžích, které navíc nepovažuji za pravděpodobné, jako nutnou podmínku rozhodování o reformě ostatních soutěží.“

Jak moc je podle vás důležité reformovat i mládežnické soutěže a bude i to součástí nynějšího projektu reorganizace?

„Současný projekt reorganizace řeší soutěže dospělých. Diskuse o mládeži probíhá, nikdo na ni nezapomíná, ale tam zatím jde zejména o sladění mezi Čechami a Moravou.“