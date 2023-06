Berbr o Listkiewiczovi: Nejstrašnější šéf. A porovnal FAČR s ODS a Socdem

Procesně to patrně vůbec nebylo podstatné, ale z vyřčeného nejzajímavější. „Michal Listkiewicz byl nejstrašnější předseda za padesát let. Příšerný,“ prohlásil Roman Berbr ve středu u soudu, v němž se řeší jeho možná trestná činnost ve fotbale z pozice místopředsedy asociace.

Jako svědek dorazil k plzeňskému soudu Miroslav Liba, bývalý člen úseku rozhodčích na fotbalové asociaci. Vyjadřoval se i k tomu, jak se v různých časech zapojoval do činnosti komise rozhodčích, které sám nebyl členem.

„Pravidelně. Když jsem měl čas, tak pokaždé, čtyřikrát do měsíce,“ odpovídal na otázky soudce Vladimíra Žáka. Jednání se účastnil na pozvání komise z pozice muže, který měl v rámci asociace na starost dodržování konvence UEFA.

Státního zástupce Jana Scholleho zajímalo, kdy takový zvyk vznikl. „Před mnoha lety,“ vysvětlil Liba.

„Byl někdo, kdo ten zvyk nedodržoval?“ zajímalo žalobce.

„Listkiewicz.“

„Proč?“

„Nemám tušení. Asi jsme si nepadli do oka.“

Tento krátký rozhovor byl jen kratičkou částí Libovy svědecké výpovědi, po níž si vzal slovo Roman Berbr. Hlavní postava procesu, pro niž chce obžaloba sedm let. Ještě nechyběl na jediném zasedání, píše si poznámky a téměř po každém výslechu si bere slovo.

To se stalo i ve středu.

„Miroslav Liba byl výborný mezinárodní delegát, naše jednička. Konvenci dělal perfektně. Včera tu byl Petr Mlsna (místopředseda v Listkiewiczově komisi). Já mám Petra rád, on tam dělal de facto předsedu. Listkiewicz byl nejstrašnějším předsedou za padesát let. Míra Pelta ho kdysi chytil v obchodním domě v Liberci, tak se to dohodlo. Z Polska odešel kvůli korupci. Byl to příšerný předseda, který jenom žvatlal před novináři,“ pověděl Berbr.

To bylo poté, co Miroslav Liba odpovídal na větší množství otázek ze všech stran.

Odmítl, že by se kolem utkání Vyšehrad–Chrudim (1:3), na němž byl jako delegát a z jehož ovlivnění je obviněn především Roman Rogoz, dělo cokoli nekalého. „Standardní průběh.“

Berbrovu obhájci Michalu Sýkorovi potvrdil, že změny delegací rozhodčích byly obvyklé. „Čím níž, tím častěji.“

Státnímu zástupci vysvětlil, proč Berbrovi prozradil, že je předvolán jako svědek v jiné trestné kauze. V té, v níž duo Berbr a Damková žalovalo některé osoby v čele s Liborem Kovaříkem. „Asi jsme se spolu zrovna bavili. Kdybych viděl pana Kovaříka (Tomáše, další rozhodčí, pozn.), řeknu to možná jemu.“

Státního zástupce zajímalo i to, jak často byl v kontaktu s Berbrem. „Při zasedání výkonného výboru, občas při pracovních věcech. Řešili jsme běžné fotbalové záležitosti.“

Jak hodnotí Romana Berbra, chtěl vědět obhájce Sýkora. „Pozitivně, nicméně používal metody tvrdšího charakteru. Dokázal si ale získat podporu napříč hnutím a nebylo to nelegálně. Měl velkou podporu.“

FAČR je jako ODS a socdem dohromady

A Miroslav Liba také vysvětloval, jak fungoval etický kodex rozhodčích. Především, zda obsahoval zákaz kontaktu s představiteli klubu. „To tam nebylo. Stejně se s nimi musíte potkat na stadionu. Funkcionáři se s rozhodčími setkávali běžně i mimo stadion.“

Ke kodexu se posléze vyjádřil také Roman Berbr. „Kodex založila Damková, tam se podepsal a pak už se nikdy nezmodernizoval. Za Listkiewiczce ne a za Pepy (Chovance) už vůbec ne.“

A pokračoval v obecné rovině, kde chtěl objasnit svou pozici člověka, který měl velké kontakty i moc. „Samozřejmě, že jsem měl nejvíc informací, já seděl na asociaci od rána do večera a každý za mnou chodil. Petr Mlsna tu včera velmi dobře popsal situaci mezi rozhodčími. Jeden, že je docent a druhý instalatér, a musíte se všemi vyjít. K moci nepotřebujete peníze, ale dvě jiné věci. Naučit se mluvit s lidmi, s docentem i instalatérem, a dodržovat dohody. A to jsem dělal. Nic nevzniká samostatně. FAČR je největší politické seskupení v tomto státě. Větší než ODS a Socdem dohromady,“ řekl Berbr.

Soud své jednání plánuje ještě do sedmi týdnů rozprostřených nejméně až do letošního prosince.