Csaplár u soudu (ne)řekl, co řešil s Nezmarem. Berbr: Obchod se jménem

V říjnu 2022 Josef Csaplár byl hostem pořadu Přímák na serveru Sport.cz a v následném článku se objevil tento odstavec.

„Moc se naopak nechce pouštět do rozboru situace, kdy je Slavia spojována s kauzou, kterou vyšetřuje policie v souvislosti s někdejším místopředsedou FAČR Romanem Berbrem. ‚Hodně o tom vím a nemůžu to říct. Stejně jako o tom, že se Honza Nezmar rozhodl z nějakých důvodů, a nemůžu říct jakých, skončit ve Slavii,‘ dodává.“

Soudce Žák chtěl vědět, co o tom tedy ví. Ovšem nahlíženo čistě z úhlu Berbrovy moci, protože Slavie ani Jana Nezmara se netýkají žádné skutky obsažené v obžalobě. „Bavili jsme se čistě o fotbalových věcech. Csaplár se nikdy nebavil o rozhodčích. Honza mi vysvětloval, proč skončil.“

Soudce se nechtěl vzdát. „O Berbrovi jste se nebavili?“ – „Ne, nikdy.“ – „Jak si vysvětlujete, že v článku je to popsané v takovéto souvislosti?“ – „Neumím si to vysvětlit, protože o tom nevím nic. Nemám k tomu co říct.“

A tím Csaplárova výpověď skončila. Jako tradičně se vyjádřil Roman Berbr a nabídl, proč mohl trenér použít jeho jméno. „Moje jméno se obchodovalo. Dělali to všichni od Csaplára, přes Křetínského až po Tvrdíka. Kdo chtěl, tak ho použil pozitivně, kdo chtěl, tak negativně.“