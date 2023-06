Šéf UEFA exkluzivně: korupční aféru v Česku sleduje a koho z hráčů obdivuje?

UEFA ctí presumpci neviny, nicméně korupční kauzu Romana Berbra a dalších funkcionářů pozorně sleduje a vyhodnocuje. A také podporuje reformy směřující k větší důvěryhodnosti fotbalu. I to řekl v exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz šéf evropského fotbalu, 55letý Slovinec Aleksander Čeferin. Ten se zmínil i o tom, kdo je jeho oblíbený český hráč, hodnotil nedávné finále Konferenční ligy v Praze i dopad projektu VAR na fotbal. A znovu se vymezil i proti projektu Superligy. „Je snahou zničit samotnou podstatu fotbalu,“ řekl o akci, za níž stojí především funkcionáři Realu Madrid, Barcelony a Juventusu.

Nedávno jste navštívil Prahu a osobně sledoval finále Evropské konferenční ligy mezi West Hamem a Fiorentinou. Jak se vám zápas i pobyt v Praze líbil?

„Praha je kouzelná. Patří mezi nejkrásnější města světa. Fanoušci obou týmů si svůj pobyt velmi užívali. Zápas byl napínavý a dynamický, jak se očekávalo od evropského finále. Rád bych také poděkoval FAČR za jejich fantastický přínos při organizaci tak prestižní události.“

Evropská konferenční liga je relativně nová soutěž. Jak jste s ní spokojený?

„Věřili jsme v tento projekt, ale nakonec ještě předčil naše očekávání. Soutěž umožnila mnohem většímu počtu klubů zažít kouzlo evropských fotbalových večerů. Mnoho zápasů na vysoké úrovni pomůže týmům růst jak kvalitativně, tak zkušenostně. Jsme nadšeni z toho, že jak rychle si tato soutěž získala kluby, hráče i fanoušky.“

Především angličtí fanoušci byli nicméně trochu zklamaní malou kapacitou stadionu v Edenu. Když se ohlédnete – byla Praha správným místem pro toto finále?

„Výkonný výbor UEFA vybral pořadatele finále s velkým předstihem. A tehdy byla Eden Aréna v Praze kapacitně na úrovni všech ostatních stadionů, které se ucházely o pořadatelství finále. Takže po všem, co jsme nakonec viděli, chci říct: byl to správný výběr.“

V posledních letech se v České republice uvažuje o výstavbě národního fotbalového stadionu v Praze pro 30-40 tisíc diváků. Slyšel jste o tom a jak důležité si myslíte, že jsou tyto projekty pro rozvoj fotbalu?

„Česko má silnou fotbalovou tradici s významnými úspěchy v mezinárodních soutěžích. Klubový fotbal v zemi roste a fotbalová infrastruktura by měla následovat tento trend. Nicméně tato otázka spadá do kompetence národního svazu a místních orgánů.“

Když se řekne český fotbal, co vám jako první přijde na mysl?

„Na prvním místě se mi vybavují úspěchy vašeho národního týmu, zejména finále mistrovství Evropy v roce 1996. Tento úspěch byl hodně spojený s nadšením a hrdostí celého národa. Tehdy jste měli fantastický mladý tým, který pak byl dlouho respektovaný a také obávaný.“

Kdo je v historii českého fotbalu váš oblíbený hráč a máte v naší zemi nějaké fotbalové přátele?

„Česko mělo v historii spoustu skvělých hráčů, ale první mi vytane na mysli Petr Čech. Nejenže byl jedním z nejlepších brankářů všech dob a ve své nejlepší formě byl prakticky nepřekonatelný, ale je to také unikátní osobnost. Skromný a přitom zapálený – fotbalem žije. A jinak vztah mezi FAČR a UEFA byl vždy velmi dobrý. A nyní za předsednictví Petra Fouska je vynikající. A zmínit musím i šéfa Sparty Daniela Křetínského, který je rovněž mým drahým přítelem.“

Pojďme k něčemu méně příjemnému. Zaznamenal jste před nedávnem velký korupční skandál spojený s místopředsedou FAČR Romanem Berbrem, který se mimo jiné týká jeho možného vlivu na rozhodčí? Jak velký problém to je pro UEFA? Předpokládáme, že souhlasíte, že důvěryhodnost je velmi důležitou součástí fotbalu...

„Integrita je jádrem a základní hodnotou UEFA. V současné době proto aktivně sledujeme situaci a pečlivě vyhodnocujeme všechny relevantní aspekty. Nicméně – ten případ se u soudu teprve řeší, neznáme jeho závěr. Proto se tu zdržím toho, abych situaci hned komentoval. Buďte si však jistí, že se této věci věnujeme se vší vážností a s plnou pozorností.“

Tato aféra přivedla Petra Fouska na vedoucí pozici. Jak na něj pohlížíte?

„Peter je uznávaný a zkušený profesionál s bohatými zkušenostmi. Je obdivuhodné, s jakou oddaností chce rozvíjet fotbal ve vaší zemi. Jako člen Výkonného výboru pak přináší na půdu UEFA nejen svou odbornost, ale také chrání zájmy českého fotbalu.“

V posledních dvou letech se český fotbal snaží znovu získat důvěru s novým vedením, včetně nové komise rozhodčích. Sledujete jejich snahy?

„UEFA podporuje všechny reformy, které přispívají k rozvoji fotbalu. Je však důležité poznamenat, že veškeré tyto kroky jsou plně v kompetenci příslušných národních asociací.“

Pojďme k projektu Superligy, o němž už padlo mnoho slov. Teď to vypadá, že Superliga je mrtvá. Je to tak opravdu?

„Máte pravdu, že těch debat bylo až příliš a občas neměly velký smysl. Vlastně ani není moc co říct o tom projektu, který je snahou zničit samotnou podstatu fotbalu.“

A cítí se UEFA proti těmto snahám silná?

„Jsme si jisti tím, že bojujeme za správnou věc. Chceme zachovat demokratickou strukturu evropského fotbalu, která posiluje roli federací a národních asociací při ochraně sportu a dodržování základních principů sportovní zdatnosti i otevřeného přístupu pro naše členské asociace. A také chceme fotbal, v němž je přítomna kolektivní odpovědnost a solidarita. Věřím pevně v tyto principy a jsem přesvědčený, že byly dobře prezentovány před Evropským soudním dvorem.“

V Evropě již existuje podobný projekt jako Superliga. Jedná se o EuroLigu, která rozdělila basketbal. Jak lze přesvědčit fotbalové superkluby jako Real nebo Barcelona, aby neusilovaly o podobnou věc jen kvůli možnosti rychlého zisku?

„Na to byste se měli zeptat jich samotných. Nicméně současná situace v evropském basketbalu, mám na mysli komplikovaný vztah mezi kluby a národními týmy nebo problémy s rozvojem národních lig, jasně naznačuje, že tento systém potřebuje v několika ohledech zlepšit.“

Můžete říct, že Superliga ve fotbale nikdy nebude?

„Vždycky jsem to říkal. Podívejte se - pokud někteří lidé chtějí pořádat vlastní soutěže, mají na to právo. Ale pak by neměli hrát v těch našich. A myslím si, že je jasně vidět, jak je pro jakýkoliv klub důležité být součástí našich soutěží, především pak Ligy mistrů. Ty velké kluby, které koketovaly se Superligou, jsou vždy první, které se přihlásí o místo v příští sezoně Ligy mistrů.“

Jaký je nyní vztah mezi UEFA a kluby jako Real Madrid, Barcelona, Juventus, největšími příznivci Superligy?

„Institucionální vztahy jsou dobré, ostatně jako vždycky. Takže bych tyto kluby z tohoto rozhovoru vynechal. Protože ony jsou mnohem větší a důležitější než jejich současní prezidenti. Stejně jako UEFA je větší než její prezident.“

V poslední době řada velkých fotbalových jmen míří na sklonku kariéry do arabských zemí. Neohrožuje to evropský fotbal?

„Myslím si, že kupování hráčů na sklonku kariéry není cestou vpřed. Podobnou chybu už udělali v minulosti i v Číně. Fotbalisté v nejlepších letech chtějí vyhrávat tituly v prestižních ligách. A ty jsou v Evropě. Pokud se tedy Saudská Arábie chce posunout fotbalově dál, možná by měla investovat především do akademií a vychovávat vlastní hráče i trenéry.“

Svět se teď dramaticky mění. Nové technologie a umělá inteligence se rychle rozvíjejí. Jak mohou ovlivnit fotbal?

„Nová technologická řešení otevírají příležitosti pro propagaci, zapojení fanoušků a mohou vylepšit i zážitek ze sledování fotbalu na různých platformách. Ale jejich vliv přímo na hru je podle mě zanedbatelný.“

Velkou změnou pro fotbal bylo nicméně zavedení VAR. Jaká bude další novinka?

„Budeme se zaměřovat na zefektivnění stávajícího systému, protože jsme už velmi spokojeni s tím, jak dobře je VAR integrován do našich soutěží UEFA. Mnoho lidí se obávalo, aby VAR až příliš nezměnil fotbal. Ale to se nestalo. On nám totiž především pomohl odstranit zásadní chyby a nesrovnalosti.“