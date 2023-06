Fousek pod tlakem. Na valné hromadě se bude řešit stadion i případ Psotka

Každý člen asociace platí příspěvky. Dospělí 200 korun, mládež do 18 let a senioři stovku. Panuje shoda, že má dojít k navýšení na dvojnásobek. V tom žádný problém není. Jenže kritici vyčítají Fouskovi, že jeho vláda nepřipravila a nepředložila ke schválení jasný distribuční mechanismus. Neboli, jakým způsobem se budou peníze v rámci hnutí rozdělovat. Může se tedy stát, že valná hromada sice schválí navýšení příspěvků, ovšem pak dojde k jejich zmrazení a o způsobu distribuce rozhodne až valná hromada příští.

Hospodaření svazu

Asi největší výtka směrem k fotbalové vládě a samotnému předsedovi: do hnutí proudí méně peněz, než se očekávalo. Strahovu se zoufale nedaří rozšiřovat portfolio partnerů a sponzorů. Kluby nejen ve spodních patrech to nesou velmi těžko. V negativních konotacích se to probíralo už na minulé valné hromadě, útok na vedení svazu se očekává i v pátek. Podle informací redakce došlo víceméně pouze k prodloužení kontraktů z dob předsednictví Miroslava Pelty. Uvnitř největšího spolku v zemi to vyvolává nervozitu a nedůvěru směrem k Petru Fouskovi.