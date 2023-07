Příhoda rezignoval jako šéf sudích. Co se mu povedlo a co tolik ne?

Po dvou letech v čele Komise rozhodčích končí její předseda Radek Příhoda . Muž, který v postberbrovské době měl za cíl nastartovat obrodu rozhodcovské profese, a pomoct očistit český fotbal, aby se v něm neodehrávaly tendenční a ovlivněné zápasy. Co se Příhodovi při jeho těžké misi povedlo a co už méně?

Příhoda dokázal vystavět komisi, která v rámci českých možností pracovala profesionálně se sudími, využívá data a nové technologie. Otevřeně a transparentně komunikovala s veřejností, když i zástupci médií mohli přijít na zasedání vedení sudích. Rozhodčí přestali komunikovat s kluby, vyhnuly se jim opilecké excesy, nebylo slyšet ani o žádném potenciálním korupčním jednání. Arbitři se dokonce nebáli dát do zápisu, když za nimi někdo z klubových představitelů zamířil během utkání do kabiny. Komise poctivě obrážela nižší soutěže a našla nové talenty, mezi nimi Dalibora Černého, který výborně odpískal všechna tři jarní derby a může prorazit na evropské scéně. Snížilo se množství odpískaných faulů, méně se kouskuje hra. Ve spolupráci s etickou komisí skončili sudí s nejvíce pošramocenou minulostí, i když někteří z minulé éry dál pokračují.

Co se mu nepovedlo

Extrémně vyhrocený boj o titul i o záchranu se podepsal také na tlaku, který byl na všech zúčastněných, sudí nevyjímaje. Každá chyba či sporné rozhodnutí vyvolávaly obří emoce, a výkony sudích ve zjitřené atmosféře někdy logicky kolísaly. Některé nominace rozhodčích ke konci sezony nebyly nejšťastnější, byť leccos pramenilo z personální vyprahlosti po Berbrově éře a nástupu mladých a nezkušených sudích. Ale taky kvůli tomu, aby vůbec měla koho nasazovat, si musela Komise vystačit s výkony, které by možná jindy měla větší prostor zkritizovat. Diskutovaným bodem byly mimo jiné penalty ve prospěch Sparty, z nich některé takzvaně měkké. Komise přitom většinu rozhodnutí sudích veřejně přijala jako správná a uměla k tomu najít i oporu v pravidlech. Pro část fanoušků a insiderů českého fotbalu to ale nebylo úplně v duchu, který si Komise před jarem vytyčila. A sice že měkké, respektive soft penalty, nechce. A zašmodrchanost prohlášení, která byla do jisté míry daní za otevřenost v komunikaci, dostala Komisi následně pod ještě větší tlak.