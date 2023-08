Dva tituly v jeden den! Slavia vládne plážáku, v Praze kouzlil i Peruánec

Slavia vládne českému plážovému fotbalu! „Sešívaní“ se po dvou letech opět vrátili na trůn, ve finále Fortuna Beach Soccer League zdolali Villagers Uherské Hradiště 5:4 po prodloužení. Vítězný gól zařídil nejlepší český plážový fotbalista z posledních tří let Lukáš Trampota. „Spíš to byla úleva, než nějaká obrovská radost,“ uvedl během mistrovské euforie. Pro Slavii navíc nešlo v sobotu o jediný titul, radoval se totiž i ženský tým.

Český plážový fotbal má za sebou historickou událost. Poprvé se v jeden den konalo Final Four mužské i ženské ligy, navíc v přímých přenosech ČT sport. Celá akce v pražské Beach-aréně v Radlicích se povedla na jedničku. Prestiž se rok od roku neustále zvedá.

Mužská soutěž pod názvem Fortuna Beach Soccer League má za sebou už patnáctý ročník. Od roku 2018 se ve finále pravidelně utkávali Bohemians a Slavia, týmy napěchované reprezentanty. Letos se ovšem kvůli nepovedené základní části „sešívaných“ potkali už o zápas dříve.

Favorit semifinále byl jasný. Bohemians zcela opanovali základní část, když neztratili ani bod a jako jediný tým skončili s pozitivním rozdílem ve skóre. Jenže… „Final Four je Final Four,“ usmíval se slávista Lukáš Trampota, když během oslav padla řeč právě na základní část. V ní Slavii pravidelně chybělo několik důležitých opor, i proto z toho bylo až čtvrté místo.

Na bitvy o titul už byli mistři z let 2019 a 2021 v plné síle. Nechyběl právě Trampota, kterého trápil zlomený prst na noze, další reprezentační opora Jakub Pekárek či německé posily Joscha Metzler a Matthias Rühl. I Bohemians dorazilo na Final Four zvučné jméno z Německa. Oliver Romrig se před měsícem stal nejlepším střelcem evropské kvalifikace na mistrovství světa, kde nasázel deset gólů. V českém Final Four se představil už před rokem, kdy pomohl „klokanům“ k titulu.

Z těsné výhry 3:2 se radovala Slavia. „Ten zápas je vždycky hezkej, protože jsou to dva nejlepší týmy tady, ale zároveň nechutnej, protože je to prostě rvačka na hřišti o každej souboj, o každej balon. Ve finále většinou rozhodne jeden gól, což se zase stalo. Dneska jsme to byli my, příště to můžou být zase oni. Je to každý rok padesát na padesát,“ hodnotil Pekárek klíčový zápas.

Slavii se ve finále postavili „Vesničani“. Už postup do zápasu o titul znamenal pro tým z Uherského Hradiště největší úspěch v historii. Předloni skončili čtvrtí, loni brali bronz a letos je za pohárem táhl Billy Velezmoro. Kapitán peruánské reprezentace se stal hlavní ozdobou Final Four.

V semifinále pomohl čtyřmi góly porazit Ladronku (6:5), ve finále proti Slavii zvládl hattrick. Třetí trefou pouhých 26 sekund před koncem srovnal na 4:4 a poslal zápas do prodloužení. I přes porážku si vysloužil zasloužený obdiv českého publika. Od jednoho z partnerů akce dokonce vyhrál obří televizi. „Byl fakt skvělej, musím uznat,“ poklonil se mu i finálový soupeř Pekárek.

Z titulu se každopádně radovala Slavia. Po triumfech v letech 2019 a 2021 si „sešívaní“ plážoví fotbalisté znovu v lichém roce užívali mistrovské oslavy. A spojit je mohli i se svými ženskými kolegyněmi, které rovněž kralovaly.

Na rozdíl od mužské Fortuna Beach Soccer League, která se na obrazovkách ČT sport objevuje už tradičně, se ženská Superliga v televizi objevila vůbec poprvé. Slavia potvrdila roli favoritek, v týmu měla hned šest členek národního týmu, který se nedávno zúčastnil Evropských her v Krakově. V semifinále si slávistky bez problémů poradily s BS Praha 4:0, ve finále pak zdolaly Hradec Králové 4:2.

Český plážový fotbal nyní čeká pauza. V srpnu se v Praze zřejmě odehrají mezistátní přípravné zápasy. Jedním z vrcholů roku pak bude zářijová Euro Beach Soccer League na italské Sardinii, kam Česko vyšle oba své reprezentační výběry.

FINAL FOUR 2023 V ČÍSLECH

Muži - Fortuna Beach Soccer League:

Semifinále:

BS Bohemians Praha 1905 - BS Slavia Praha 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

BS Villagers Uherské Hradiště - BS Ladronka Praha 6:5 (1:2, 3:2, 2:1)

Zápas o 3. místo:

BS Bohemians Praha 1905 - BS Ladronka Praha 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Finále:

BS Villagers Uherské Hradiště - BS Slavia Praha 4:5 po prodloužení (1:0, 1:2, 2:2 - 0:1)

Konečné pořadí: 1. BS Slavia Praha, 2. BS Villagers Uherské Hradiště, 3. BS Bohemians Praha 1905, 4. BS Ladronka Praha, 5. BS Dukla Praha, 6. Česká reprezentace U20.

Nejlepší hráč: Jakub Pekárek (BS Slavia Praha)

Nejlepší brankář: Patrik Malina (BS Bohemians Praha 1905)

Nejlepší střelec: David Radosta (BS Bohemians Praha 1905) – 24 gólů

Ženy - Superliga:

Semifinále:

BS Slavia Praha - BS Praha 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

BS Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Zápas o 3. místo:

BS Bohemians Praha 1905 - BS Praha 5:2 (0:1, 5:0, 0:1)

Finále:

BS Slavia Praha - FC Hradec Králové 4:2 (0:0, 4:1, 0:1)

Konečné pořadí: 1. BS Slavia Praha, 2. FC Hradec Králové, 3. BS Bohemians Praha 1905, 4. BS Praha

Nejlepší hráčka: Michaela Čulová (BS Slavia Praha)

Nejlepší brankářka: Barbora Mikinová (BS Slavia Praha)

Nejlepší střelkyně: Zuzana Dostálová (FC Hradec Králové) – 14 gólů