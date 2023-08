Kadlec má novou štaci. Hraje za „dream team“ s Mazuchem a Štěchem

Jeho zpověď z knižní edice Sport nese název: Já to nevzdám! Zrcadlí se v něm trpký boj se zdravotními trably a opakované návraty na hřiště. V polovině června, kdy útočník Václav Kadlec naskočil v dresu žižkovské Viktorie do play off o postup do druhé ligy s Domažlicemi, však řekl: „Už pokračovat nebudu. Takhle to nemá smysl.“ Jenže uběhly jen necelé dva měsíce a už má za sebou první zápas v novém angažmá. V nečekaném týmu – a po boku bývalých spoluhráčů ze Sparty Ondřeje Mazucha a Marka Štěcha. „Myslel jsem konec na profesionální úrovni. Fotbal jsem chtěl ještě kdekoli hrát, dostal jsem laso z krajského přeboru a řekl si: Proč ne...“ tvrdí jedenatřicetiletý kanonýr ve speciálním videorozhovoru.