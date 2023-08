Místo Psotky zatím Brabec, na FAČR ho může nahradit trvale. Zájem mám, říká

Krátká rekapitulace: po volbách před dvěma lety nejprve začala fungovat Sportovní rada FAČR. Ta loni v červnu doporučila na funkci technického ředitele tři kandidáty: právě Psotku, Jiřího Plíška a Karla Poborského. Šance prvních dvou měly být vyrovnané, o Plíškově příchodu už dříve neúspěšně vyjednával předseda Petr Fousek a byl také jedničkou hnutí Fevoluce. Jenže výkonný výbor ukázal na Psotku, jenž šest let působil coby mládežnický šéftrenér a poté sportovní ředitel Viktorie Plzeň, jejíž boss má ve fotbalové „vládě“ značný vliv.

Psotka se však letos v červenci dohodl na ukončení svého angažmá na Strahově, ač se ho Fousek a spol. snažili přemluvit, aby zůstal. Důvodem rozchodu měla být Psotkova nespokojenost s odezvou na jeho návrhy. Hovořilo se rovněž o složitých vztazích s generálním sekretářem Michalem Valtrem, pod něhož v hierarchii FAČR přímo spadal. V každém případě Psotka využil klauzuli ve smlouvě a odešel do Brna. Ze Strahova se nicméně úplně neodstěhoval, pomáhá s předáním agendy muži, který ho nyní zastupuje.

A tím je šestačtyřicetiletý Brabec, jenž se v polovině března stal šéfem ženského úseku asociace. Ač se v tomto prostředí dříve nepohyboval, své role se ujal vehementně. Netajil se ostatně tím, že po sedmi letech na trenérské dráze směřuje spíše k té manažerské. Proto i začal studovat management v programu UEFA. Nyní by se jeho kariéra ve službách asociace mohla raketově zrychlit. Podle informací serveru iSport.cz je jeho povýšení velmi nakloněn přímo strahovský šéf Fousek. Brabce zná už z doby, kdy byl ještě vedoucím reprezentace do 21 let, respektive olympijského výběru vedeného Karlem Brücknerem. Brabcovi věří, že by nové povinnosti a nároky zvládl.

Mohlo by se sice očekávat, že na řadě by byl – v případě i svého zájmu – Plíšek, případně Poborský, ale tentokrát podle všeho bude sportovní rada řešit na vyžádání šéfů FAČR jen jednoho adepta. „Na našem zasedání 25. srpna se otázkou nového technického ředitele budeme zabývat a je tam bod Erich Brabec,“ řekl bez bližších podrobností předseda rady Vladimír Šmicer. „Znám ho ještě jako spoluhráče ze Slavie. Ve fotbalovém prostředí se pohybuje celý život, chce se vzdělávat,“ dodal pouze.

Sám Brabec připouští, že je ve vysoké hře a že by se služebnímu postupu rozhodně nebránil. Kráčel by při tom zřejmě v Psotkových stopách. „Zaznamenal jsem, že se mé jméno mezi jinými v diskusích o obsazení pozice technického ředitele objevilo. Zdeněk Psotka nastavil mnoho nových, zajímavých věcí, pokud bych byl osloven a domluvili bychom se na pravidlech a mantinelech, zájem bych měl,“ řekl.