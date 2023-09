Šéf Hodonína: Grázlové se nám smějí. Klub podá trestní oznámení

Co si myslíte o nařízené penaltě v šesté minutě nastavení první půle?

„Náhoda to není. Sázky v českém fotbale existují, tentokrát jsme na to doplatili my. Penalta byla vymyšlená. Hned jsem se ptal Adama Dundy, který říkal, že se protihráče absolutně ani nedotkl. Na záběru je sice vidět jeho ruka, ale hráč Baníku na našem slavném terénu, zničeném po atletických závodech, jednoznačně uklouzl. Navíc nebyl žádný důvod nastavovat šest minut. Možná minutku. Jak mi bylo později vysvětleno jedním policistou, kurzy na góly se ke konci poločasu zvyšují, takže rozhodčí účelově čekal na příležitost. Možná by klidně čekal do večera… Vždyť i Ostraváci se tomu smáli. Ještě říkali: Ty vole, ten to sežral. Ale co sežral? On prostě čekal, až to bude moct udělat. A bylo mu úplně jedno, na kterou stranu odpíská penaltu.“

Cítíte zmar?

„Je to ostuda celého fotbalu. Teď jsme na to doplatili my, příští týden může někdo jiný. Třeba Baník, jehož lidé nám další den volali, že s tím nemají nic společného a stojí za námi. Pokud je to pravda s těmi sázkami, je to strašné. Fakt nevím, jak ti lidé, kteří to organizují, dokážou rozhodčího přesvědčit, aby tohle udělal. Baník byl přitom lepší, vyhrál zaslouženě. Ani podle jeho zástupců to penalta rozhodně nebyla. Prostě šílenost, jak se dostali do vedení.“

Přišla vám „desítka“ podobná jako ta „Patákova“ z nedávného duelu na Admiře?

„Přesně tak. Mluvili jsme s krajským předsedou, s panem Nezvalem (předsedou Řídící komise pro Moravu) i s FAČR. Pan Nezval je z toho zničený, co si rozhodčí dovolí. Jsme odhodlaní podat trestní oznámení na neznámého pachatele a organizovanou skupinu. Konzultovali jsme to i s právníky. Ale má být hlavně v zájmu FAČR, aby se to řešilo. Ať se asociace snaží, koná. Co máme říkat sponzorům? Budou nám do takové žumpy dávat peníze? Náš donátor radši koupí dvacet klavírů. To bude smysluplnější. Budeme si hrát hudbu a furt vyhrávat. (úsměv) Tu bandu je potřeba odhalit, na doživotí vyhodit z fotbalu a vůbec ze sportu.“

Potvrdíte, že má devětačtyřicetiletý sudí Vlastimil Ogrodník špatnou pověst?

„Říká se to. Paták, Ogrodník…Doufám, že jsou takoví jen tihle dva a tím to skončilo. Když už někdo udělá tak zoufalou věc, možná je sám v zoufalé situaci. A pokud není, je to psychopat a zoufalec. Ale podívejte se na Berbra. Proč nejsme schopní odsoudit grázly?! Dál se nám smějí do obličeje. Rozhodčí vás zařízne a my se bavíme o tomhle a ne o fotbale. Nejhorší je, když na sebe strhává pozornost rozhodčí.“

Druhý poločas už proběhl standardně?

„Když už si splnil svoje, mohl pískat normálně. Zkušený rozhodčí, jako je pan Ogrodník, je frajer, který to dokáže odpískat slušně a tak, jak se má. Ani jeden z těch mančaftů není konfliktní. Naši kluci jsou strašně hodní, pomalu nikdo z nich se ani nehádá.“

Nedrželi rozhodčího pod krkem?

„Chuť by samozřejmě byla. Ale co si tím pomůžete? On to dá do zápisu. Divím se, že se k tomu nijak nevyjadřuje delegát. Zařvalo se pár krásných slov z tribuny a to je asi tak všechno, co člověk může udělat. Je pod úroveň, abych šel dolů a dal mu po tlamě. Zkuste to... Vždyť to neděláte ani v běžném životě. Rozhodčí to buď neumí, protože jsou mladí a nezkušení, anebo pískají tendenčně. To byste musel mlátit každého. To nemá cenu. Takový je stav věci, kvalita chybí.“