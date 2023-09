Berbr se podruhé hájil: Paskvily, lži. Zpochybnil dohody o vině a trestu

V prvním poprázdninovém bloku šlo na plzeňském Okresním soudu jako po másle. Soudce Vladimír Žák přijal čtyři dohody o vině a trestu v případě obžalovaných Tomáše Grímma, Marka Janocha, Miroslava Skály a Petra Tarkovského. Roman Berbr v síni chyběl, ale pondělní pokračování, kde začíná dokazování spáchání skutků a výpovědi svědků, už seděl na „svém“ místě.

Původně mělo dojít na výslech prvního předvolaného svědka Davida Bejdáka (48), který se ale ze zdravotních důvodů omluvil.

Nabídnutého prostoru využil Roman Berbr a hned v úvodu po deváté hodině ranní se ujal slova. Mluvil necelou půlhodinu a používal silné výrazy. Před soudem se snaží vyvrátit existenci řízené zločinecké skupiny, za což mu hrozí sedm let ve věznici s ostrahou a pokuta 6 milionů korun.

Hlavní obžalovaný se ohradil proti výrokům některých vypovídajících u soudu a přijatým dohodám o vině a trestu. „V prvních výpovědích odmítli činnost zločinecké organizace všichni vypovídající, kterých se údajná zločinecká organizace týkala. Žádná neexistovala, vše se dělo individuálně. Ve výpovědích zůstává spousta otázek. Když vypovídající nevědí, zatlačí se na ně jiným dotazem, něco vykoktají a vznikají z toho paskvily. Byly zde i krátké, věcné výpovědi, které kopírovaly realitu. Například Cihlář, Uvíra, Tarkovský. Z písemné výpovědi pana Janocha nechápu nic, co říkal. Z devadesáti procent vyšel vstříc státnímu zastupitelství,“ zdůraznil Berbr. Podle něj jsou také zásadní chyby v písemných vyhotoveních jednotlivých výpovědí. „To tady teď řešit nebudu,“ reagoval soudce Žák.

Berbr zpochybnil čtyři osoby, které přistoupily na dohodu o vině a trestu. „Tím, že někdo spolupracuje, snad má pravdu? Je to přitažené za vlasy. Třeba Tomáš Grímm některé věci řekl jen proto, aby vyšel vstříc státnímu zastupitelství, vždyť je to proti přírodě. Chvílemi je pravda blíž k těm, co si dohodu nepřejí. Někteří chtějí mít od všeho pokoj. Připomíná mi to dohodu za znásilnění šesti dětí. Co tomu pak říkají rodiče?“ zmínil Berbr.

Svou řeč četl z přichystaného papíru, který poté předal soudci. „Byly uzavřeny čtyři dohody o vině a trestu. Minimálně tři obvinění o své vině nebyli přesvědčeni. Grímm je jiný příběh, věděl, co chce říct, aby vyklouzl. Především u výpovědi rozhodčího Janocha si ale nejsem jistý, co vypovídal. Měli být faktickou součástí zločinecké organizace, to odpovídá mafii, jak ji známe,“ pokračoval Berbr. „Dohodu podepsali, aby si sami neublížili bez ohledu na to, jak to skutečně bylo. Je to začarovaný kruh, který nedává smysl. Připomínám výroky soudu ze třetího jednacího dne v září. Že neodsoudí nikoho, kdo není přesvědčen o své vině a o kom není přesvědčen on. Jsme na začátku procesu, ale nelíbí se mi to, mou důvěru v justici to dost oslabuje.“

V závěru výpovědi se věnoval jednotlivým kauzám, kde znovu zdůraznil, že šlo o individuální pochybení jednotlivců, se kterými on neměl nic společného. Zpochybnil i etický kodex rozhodčích. „Třeba soudce se nesmí potkávat s advokátem, ale stejně se ti lidé potkají. Žádný etický kodex nemůže předcházet takovým situacím. Pro dodržování etických principů je nutný selský rozum. Je to jako memorandum, které k ničemu nezavazuje,“ zmínil před soudem.

Před jedenáctou dopoledne, kdy soudce Žák zhruba na dvacet minut přerušil jednání, Berbr soudní síň opustil. Líčení pokračovalo čtením důkazních listin ze spisu, u čehož už hlavní postava celé kauzy být nepotřebovala. Evidentně hned na začátku znovu řekl, co chtěl a může se chystat na další jednací dny.

V úterý je na řadě výpověď svědka Jaroslava Klímy, prezidenta Slavoje Vyšehrad. Ve středu přijde k soudu bývalý sekretář Řídící komise pro Čechy na FAČR a blízký Berbrův spolupracovník Jan Hořejší a Jozef Chovanec, někdejší reprezentant a bývalý šéf komise rozhodčích. Blok svědeckých výpovědí uzavře v pátek Václav Kohout (někdejší sekretář Plzeňského krajského fotbalového svazu) a Roman Veselý, bývalý trenér Vyšehradu.

Přijaté dohody o vině a trestu

Tomáš Grímm (bývalý rozhodčí)

Za co: přijetí úplatku, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině

Pravomocný trest: 6 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 14 měsíců peněžitý trest 198 000 korun zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 5 let

Marek Janoch (bývalý rozhodčí)

Za co: přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Pravomocný trest: na osmnáct měsíců podmínku, dva roky zkušební doba peněžitý trest 350 000 korun se stanovením měsíčních splátek zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Miroslav Skála (bývalý rozhodčí)

Za co: přijetí úplatku v roli delegáta

Pravomocný trest: 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 48 000 korun zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Petr Tarkovský (prostředník)

Za co: legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

Pravomocný trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 18 měsíců peněžitý trest 55 000 korun