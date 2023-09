Grímm vyvázl lacino! Šel proti Berbrovi, nižší trest než sudí Janoch

Grímm od začátku rozsáhlého procesu s Romanem Berbrem spolupracoval s policíí. Ve chvíli, kdy vyšly najevo odposlechy a další důkazy, „položil“ jakékoliv zapírání. Během vyšetřování se rozhodl vypovídat a pomohl odhalit, jak fungovaly nekalé praktiky ve fotbalovém zákulisí za bývalého místopředsedy FAČR.

Za účast v organizované zločinecké skupině společně s Romanem Berbrem, Romanem Rogozem a Michalem Káníkem mu hrozilo až deset let a osm měsíců odnětí svobody. Grímm ale vypovídal a přistoupil na dohodu o vině a trestu. Od soudu odchází se šestiměsíční podmínkou a pokutou 198 000 korun. Zaplatí méně než předchozí potrestaný sudí Marek Janoch, který přistoupil na splácení finančního postihu ve výši 350 000 korun.

„Snížení trestu je výrazné, ale od začátku je spolupracující obviněný, z čehož čerpá výhodu. Přijal odpovědnost a pomohl rozkrýt rozsáhlou trestnou činnost v dalších skutcích. Trest je dle mého přiměřený,“ řekl ve středu odpoledne u soudu státní zástupce Jan Scholle. „Mrzí mě to, ale čas vrátit nedokážu. Některé činy bych rád vzal zpět,“ kál se Grímm při své závěrečné řeči.

Soudce Vladimír Žák tyto argumenty vzal na vědomí a s menšími technickými připomínkami dohodu akceptoval.

Grímm je jedna ze čtyř hlavních osob mezi obžalovanými v rozsáhlé kauze českého fotbalu. V letech 2019 a 2020 jako rozhodčí pískal pět zápasů, kde za ovlivnění výsledku přijal úplatek. Společně s Rogozem, Káníkem a Berbrem se také podílel na vyvádění financí z Plzeňského krajského fotbalového svazu. Z celkových 850 000 korun si nechal 50 000, zbytek připadl dvojici Romanů Berbrovi a Rogozovi.

Ve výpovědích u soudu se jako jediný z klíčových postav celé organizace postavil svému někdejšímu „taťkovi“. Stejně jako Janoch akceptoval dohodu o vině a trestu s tím, že věděl o zločinecké organizaci systematicky ovlivňující výsledky v českém fotbale.

Grímm u soudu uvedl příjmy okolo 45 000 korun čistého, na rozdíl od předchozí trojice (Janoch, Skála, Tarkovský) hodlá peněžitý trest zaplatit najednou z úspor, jejichž výši ve svém případě vyčíslil na 250 000 korun.

Tomáš Grímm bývalý rozhodčí Za co odsouzen? přijetí úplatku

pomoc ke zpronevěře

účast na organizované zločinecké skupině Pravomocný trest trest 6 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 14 měsíců

peněžitý trest 198 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 5 let

Janoch dostal větší finanční trest

Na Okresním soudu v Plzni ještě před tím dopoledne padl třetí verdikt v rozsáhlé kauze kolem Romana Berbra. Bývalý sudí Marek Janoch se ve středu dopoledne doznal ke čtyřem ovlivněným zápasům s tím, že věděl o organizované skupině kolem někdejšího místopředsedy FAČR. Soudce Vladimír Žák souhlasil s navrženou dohodou o vině a trestu. Janoch odešel s podmínkou na 18 měsíců a finančním trestem 350 000 korun.

Běhen jarního výslechu Janoch odmítl odpovídat na dotazy soudce Vladimíra Žáka s odkazem na svou výpověď a navrženou dohodou o vině a trestu. Při středečním jednání se před soudem krátce vyjádřil, byť mu směrem k přítomné veřejnosti bylo špatně rozumět.

„Trvá to už skoro tři roky. Je mi to líto, má to dopad na můj osobní život, mám dvě děti,“ sdělil s tím, že se přiznal ke všem svým deliktům. Jednalo se o záměr ovlivnění čtyř zápasů z let 2019 a 2020 a následného přijetí úplatků. Šlo o zápasy Slavoj Vyšehrad - Ústí nad Orlicí, Slavoj Vyšehrad – FK Litoměřicko, Bohemians Praha 1905 a.s. B – SK Sokol Brozany a přípravný duel Vyšehrad – Motorlet. Janoch přijímal úplatky s vědomím existence organizované zločinecké skupiny kolem Romana Berbra a Romana Rogoze.

Janochovi hrozila horní sazba trestu až pěti let a čtyř měsíců odnětí svobody. Vzhledem k doznání viny nakonec soudce Vladimír Žák akceptoval navrženou dohodu na osmnáctiměsíční podmínku s dvouletou zkušební dobou. Vysoký je peněžitý trest 350 000 korun, který Janoch bude splácet ve 35 měsíčních splátkách po 10 tisících korunách.

„Státní zastupitelství akceptovalo, že v případě uzavírání dohody je možné určit mírnější podobu trestu, než určuje zákon. Proto nám přišlo adekvátní, aby byl peněžitý trest relativně vysoký vzhledem k hrozbě relativně dlouhého trestu odnětí svobody,“ vysvětlil soudce Žák. Janoch navíc nesmí čtyři roky vykonávat činnost v rámci FAČR.

Středeční verdikt může přitížit hlavním obžalovaným Berbrovi s Rogozem. Rozsudek u Janocha zmiňuje existenci organizované skupiny, která systematicky ovlivňovala zápasy. V konečném rozsudku to ale nemusí nic znamenat – soudce Žák zmínil, že ještě bude probíhat další dokazování u těch, kteří na dohodu o vině a trestu odmítli přistoupit.

Někdejší sudí je třetím odsouzeným v kauze českého fotbalu, v pondělí soud akceptoval dohodu o vině a trestu v případě bývalého delegáta Miroslava Skály a Petra Tarkovského, který se podílel na legalizaci finančních prostředků zaslaných Michalem Káníkem.