Fotbalové přestupy ONLINE: Ancelotti skončí v Realu, Plzeň hlásí první posilu

Nová sezona Chance Ligy by měla začít i s jedním zajímavým navrátilcem. Někdejší kapitán fotbalové reprezentace Vladimír Darida se podle všeho po konci probíhajícího ročníku rozloučí v Soluni, kde mu končí smlouva a vrátí do Česka. Kam by měl zkušený záložník zamířit? Podle informací iSportu přestoupí do Hradce Králové, který o služby čtyřiatřicetiletého rodáka z Plzně měl velký zájem už v létě.