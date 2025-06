Fotbalové přestupy ONLINE: Baník vyřešil jednu otázku, získal staronového gólmana

Do Ostravy se po třech letech vrací brankář Viktor Budinský (32), Baník má tak po návratu Jakuba Trefila z hostování zpátky do Olomouce vyřešenou gólmanskou dvojici pro příští sezonu. Jedničkou zůstane Slovák Dominik Holec (30), krajan Budinský mu bude krýt záda. Ve Slezsku už působil dřív coby dvojka Jana Laštůvky, v dresu FCB odchytal 26 ligových utkání. Pak Budinský zamířil do Pardubic, kde si ale rovněž na delší dobu nevybojoval pozici muže číslo jedna. Přes hostování v Michalovcích se nyní vrací zpátky na Bazaly.

„Hledali jsme druhého brankáře k Dominiku Holcovi. Když jsme vyhodnotili všechny dostupné kandidáty pro tento post, a to, co od takového brankáře chceme, vyšel nám z toho jednoznačně Viktor Budinský,“ uvedl na oficiálních webových stránkách sportovní ředitel klubu Luděk Mikloško. „Viktor je dnes už zkušený brankář, za dobu, po kterou v Baníku nebyl, nasbíral řadu ligových startů, navíc je to kluk s vynikajícím charakterem, který prostředí v Baníku dobře zná,“ dodal.