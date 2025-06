Fotbalové přestupy ONLINE: Čtyři slávisté míří do Boleslavi. Ronaldo zůstane v Arábii

Na stole leží v Edenu nabídka za Christose Zafeirise. Informace z řeckých médiích potvrzují i zdroje deníku Sport a webu iSport - do svých řad ho chce Olympiakos Pireus, mistr tamní Superligy. Běhavý středopolař se stal v kádru Slavie zvláště po příchodu Michala Sadílka postradatelným. Sám projevil přání pokračovat v Praze, což nedávno potvrdil Pavel Tykač.

Ale zájem z Olympiakosu je dle informací Sportu enormní, rodák z Athén by navíc případně nepřišel o účast v Lize mistrů. Řecký velkoklub je ochoten jít s částkou nahoru, na začátku měsíce prodal za 35 milionů eur mladíka Charalampose Kostoulase do Brightonu. Zafeirise navíc bedlivě sleduje bezmála 5 let a nyní cítí, že jsou dveře k odchodu otevřeny. Jak zareaguje Slavia? Za talentovaného záložníka by si představovala 10 a víc milionů euro (250 milionů korun), k takové cifře se ale nabídka zatím nedostala.